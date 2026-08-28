Le roi monté sur le trône à 3 ans est décédé à 34 ans

Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV, souverain du royaume de Toro en Ouganda, est décédé le 27 août à l'âge de 34 ans. L'information a été communiquée par le Premier ministre du royaume de Toro, Calvin Armstrong Rwomire Akiiki.

« C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que j'annonce le décès de Sa Majesté, l'Omukama de Toro, le roi Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le Premier ministre du royaume a qualifié sa mort de « perte incommensurable ». Selon lui, le roi, qui n'était pas marié, a laissé un héritier, assurant ainsi la « continuité de la couronne ».

Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV régnait sur le royaume de Toro, situé dans l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la République démocratique du Congo.

Il est monté sur le trône à l'âge de trois ans seulement, le 12 septembre 1995, après le décès de son père, Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Il est ainsi devenu, à l'époque, le plus jeune monarque régnant au monde.

Le célèbre chanteur pop ougandais et figure de l'opposition, Bobi Wine, a également exprimé ses condoléances suite au décès du roi. « Une nouvelle terrible ! Que l'âme de Sa Majesté le roi repose en paix éternelle », a-t-il écrit sur X.

Selon les informations, le roi avait eu 34 ans en avril dernier. Toutefois, la cause de son décès n'a pas été révélée.

« Notre roi n'est pas éloigné de la vie de son peuple. Il fait partie de cette génération, de cet environnement ; il grandit, apprend et dirige. Sa jeunesse n'est pas une limite, mais une force. Elle lui donne l'énergie, une vision nouvelle et le courage d'imaginer un avenir différent pour Toro », avait déclaré le Premier ministre.

Pour rappel, le royaume de Toro est une monarchie traditionnelle située dans l'est de l'Afrique, dans la partie occidentale de l'Ouganda actuel, avec pour centre la ville de Fort-Portal. Ce royaume a été fondé en 1830 par le prince Kaboyo Kasigwa, qui s'est séparé du royaume de Bunyoro-Kitara. La population principale du royaume est constituée du peuple Batoro, parlant le Rutoro, et son souverain suprême est traditionnellement appelé Omukama.

Intégré au protectorat britannique à la fin du XIXe siècle, le Toro a conservé son autonomie jusqu'en 1967, date à laquelle il a été aboli par le président ougandais Milton Obote, tout comme les autres monarchies traditionnelles du pays. En 1993, le statut de royaume a été rétabli par le gouvernement ougandais. Aujourd'hui, il n'exerce pas de pouvoir politique, mais fonctionne comme une institution symbolique préservant l'héritage historique, culturel et spirituel de son peuple.