Le gouvernement de Dubaï officialise le terme « constructrice de générations » pour les femmes

Le gouvernement de Dubaï a officiellement remplacé le terme « femme au foyer » par celui de « constructrice de générations ». Cette initiative a été adoptée afin de valoriser le rôle des mères qui se consacrent à l'éducation des enfants, au travail quotidien au sein du foyer et qui contribuent au développement de la société.

Il est indiqué que ce nouveau statut sera désormais utilisé sur les cartes d'identité des Émirats, dans les dossiers médicaux ainsi que dans les documents relatifs à l'éducation. Ainsi, le travail des femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants à la maison sera également reconnu de manière spécifique dans les documents officiels.

En outre, il est prévu de mettre en place des programmes spéciaux de soutien financier et social pour les femmes bénéficiant du statut de « constructrice de générations ». Ces mesures visent à soutenir le travail des mères au sein de la famille et de la société.