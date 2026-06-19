Une chanson sans hijab coûte 74 coups de fouet à une chanteuse

La chanteuse iranienne Parastu Ahmadiy et huit membres de son équipe ont été condamnés à 74 coups de fouet. Cette sentence fait suite à une performance chantée en direct sans hijab en 2024. L'information a été rapportée par The Guardian.

Les accusés ont été condamnés pour avoir créé et diffusé du « contenu indécent et immoral ». Le tribunal criminel de la province de Qom leur a également interdit de quitter l'Iran pendant deux ans et a banni toute activité artistique durant cette période.

En décembre 2024, la chanteuse de 29 ans a interprété en direct la chanson « Az Qoone Javanane Vatan » (« Du sang des jeunes de la patrie ») sans hijab, et la vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Peu après, la chanteuse et plusieurs musiciens ont été brièvement détenus avant d'être libérés. Parallèlement, les autorités iraniennes ont ouvert une enquête officielle suite à la publication de la vidéo.

Cette performance de Parastu Ahmadiy a été visionnée près de trois millions de fois sur la plateforme YouTube.

Bahor Ghandihariy, directrice du département de plaidoyer du Centre des droits de l'homme en Iran basé aux États-Unis, a déclaré que cette décision démontre une fois de plus que la situation des droits de l'homme en Iran n'a pas changé.

De plus, l'avocat des droits de l'homme Muin Hazaeliy a souligné que le fait pour les femmes de chanter, de donner des concerts ou de créer des œuvres n'est pas défini comme un crime par la législation iranienne.