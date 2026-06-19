Une chanson sans hijab coûte 74 coups de fouet à une chanteuse

·49·Monde
Une chanson sans hijab coûte 74 coups de fouet à une chanteuse

La chanteuse iranienne Parastu Ahmadiy et huit membres de son équipe ont été condamnés à 74 coups de fouet. Cette sentence fait suite à une performance chantée en direct sans hijab en 2024. L'information a été rapportée par The Guardian.

Les accusés ont été condamnés pour avoir créé et diffusé du « contenu indécent et immoral ». Le tribunal criminel de la province de Qom leur a également interdit de quitter l'Iran pendant deux ans et a banni toute activité artistique durant cette période.

En décembre 2024, la chanteuse de 29 ans a interprété en direct la chanson « Az Qoone Javanane Vatan » (« Du sang des jeunes de la patrie ») sans hijab, et la vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Une femme en robe noire chante dans un micro sur un fond de scène sombre.

Peu après, la chanteuse et plusieurs musiciens ont été brièvement détenus avant d'être libérés. Parallèlement, les autorités iraniennes ont ouvert une enquête officielle suite à la publication de la vidéo.

Cette performance de Parastu Ahmadiy a été visionnée près de trois millions de fois sur la plateforme YouTube.

Bahor Ghandihariy, directrice du département de plaidoyer du Centre des droits de l'homme en Iran basé aux États-Unis, a déclaré que cette décision démontre une fois de plus que la situation des droits de l'homme en Iran n'a pas changé.

De plus, l'avocat des droits de l'homme Muin Hazaeliy a souligné que le fait pour les femmes de chanter, de donner des concerts ou de créer des œuvres n'est pas défini comme un crime par la législation iranienne.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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