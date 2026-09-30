L'une des affaires les plus importantes et les plus retentissantes du football anglais ces dernières années touche à sa fin. Après huit ans d'enquête, une commission indépendante a reconnu le club de Manchester City coupable de graves violations des règles financières. Selon un communiqué de la Premier League, les « Citizens » ont délibérément falsifié leurs rapports financiers et refusé de coopérer avec les autorités de contrôle sur neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par le Daily Mail, la conclusion de la commission indépendante révèle que le club a utilisé des contrats « fictifs » pour gonfler artificiellement ses revenus et réduire ses dépenses. Il est souligné qu'à travers ces manœuvres financières, le club a dissimulé plus de 900 millions de livres sterling et trompé les auditeurs. Cette décision ferme est considérée comme une étape historique pour assurer l'équité financière dans le football anglais.

Réponse du club et procédure d'appel

La direction de Manchester City, pour sa part, rejette catégoriquement toutes les accusations et maintient son innocence. Le directeur général du club, Ferran Soriano, a officiellement confirmé qu'un appel serait déposé contre cette décision. Conformément aux règles de la Premier League, des délais stricts sont fixés pour le dépôt de l'appel, et les avocats du club se préparent activement à cette procédure.

Conformément aux procédures, le processus d'appel doit être conclu dans des délais très courts. En particulier, les audiences ne doivent pas dépasser cinq jours et doivent être terminées dans les douze semaines suivant la décision initiale. De plus, le volume des déclarations des témoins et des experts est limité à 30 pages.

Conséquences futures et incertitudes

Le processus de formation de la nouvelle commission sera le premier test de l'appel. Le président de la commission actuelle doit informer les parties des candidats le plus rapidement possible, et le club doit présenter ses objections dans un délai de deux jours ouvrables. L'issue de cette affaire aura un impact significatif non seulement sur l'avenir de Manchester City, mais aussi sur l'ensemble du système juridique et financier du football européen.

Pour l'instant, l'avenir du club, les sanctions potentielles et les questions de compensation officielle restent en suspens. Les experts soulignent que cette affaire est devenue l'une des procédures juridiques les plus longues et les plus controversées du monde du football. Les supporters de l'équipe suivent attentivement la manière dont leur club favori se sortira de ces lourdes accusations financières.