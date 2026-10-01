Zoé, l'unique zèbre doré au monde, est décédée à l'âge de 19 ans

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Zoé, l'unique zèbre doré au monde, est décédée à l'âge de 19 ans

Zoé, un zèbre connu pour son apparence unique, est décédée à l'âge de 19 ans. Elle était célèbre pour son pelage doré et crème, qui se distinguait des rayures noires et blanches habituelles, ainsi que pour ses yeux clairs.

Zoé a passé toute sa vie dans un refuge pour animaux à Hawaï, aux États-Unis. En raison de son apparence rare, elle a attiré l'attention des passionnés d'animaux et des experts pendant de nombreuses années.

Selon les experts, la couleur particulière du zèbre était liée à une mutation génétique rare affectant la production de mélanine. En raison de la rareté de cette caractéristique, Zoé était souvent qualifiée d'« unique zèbre doré au monde ».

Les représentants du refuge ont indiqué que Zoé avait récemment souffert de divers problèmes de santé liés à son âge. Malgré les soins intensifs prodigués par les vétérinaires, il n'a pas été possible de la sauver. 19 ans est un âge avancé pour un zèbre. Zoé restera donc dans les mémoires comme l'un des animaux rares ayant vécu longtemps.

ZoéZèbreHawaïMutation GénétiqueAnimaux Rares
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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