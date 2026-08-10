Un phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la Terre

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Un phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la Terre

Le mouvement du plasma solaire modifie son champ magnétique et provoque des mouvements tourbillonnaires. Les scientifiques ont capturé ce processus avec une grande précision, se rapprochant d’une meilleure compréhension des causes des puissentes éruptions énergétiques sur le Soleil.

Ces phénomènes « météo spatiale »font partie de la météo spatiale. Ils peuvent perturber les réseaux électriques et le fonctionnement des satellites sur Terre, voire représenter un danger pour les astronautes.

Selon le Dr David Boboltz, membre de l’Observatoire solaire national des États-Unis, ces nouvelles images permettront aux scientifiques de mieux étudier la météo spatiale et de s’y préparer plus efficacement. Il souligne que, pour comprendre la météo spatiale et la prévoir à l’avenir, il est nécessaire d’étudier la physique solaire jusque dans ses plus petites échelles.

Les résultats de l’étude et les nouvelles images des scientifiques Nature ont été publiés dans la revue Nature. L’étude a été menée à l’aide du plus grand télescope solaire au monde, installé au sommet d’une montagne à Hawaï : le télescope Inouye . Ce site a été choisi en raison de la pureté de son ciel et de la faible quantité de poussière dans l’atmosphère.

Les chercheurs ont capturé avec un niveau de détail inédit des tourbillons qui tournent et s’enroulent les uns autour des autres à la surface du Soleil. Selon David Kuridze, astronome à l’Observatoire solaire national des États-Unis, ces mouvements tourbillonnaires génèrent de l’énergie magnétique. Cette énergie peut s’accumuler pendant un certain temps, puis provoquer des éruptions de grande ampleur.

Puissantes éruptions et tempêtes magnétiques à la surface du Soleil.

Qu’est-ce qui provoque les « éruptions » solaires ?

Le processus étudié par les scientifiques est appelé instabilité de Kelvin-Helmholtz . Elle apparaît sous l’effet de l’interaction entre des couches de gaz, comme le plasma, et forme des structures tourbillonnaires en rotation. Un processus similaire est également observé dans la formation de certaines vagues océaniques.

Selon Friedrich Wöger, membre de l’observatoire, la détection de ce phénomène à la surface du Soleil aidera non seulement à comprendre la dynamique de la météo spatiale, mais aussi pourquoi la surface solaire atteint des températures aussi élevées.

Selon le scientifique, lorsque suffisamment d’énergie s’est accumulée dans les couches supérieures, celle-ci peut être libérée sous la forme d’une éruption ou d’une éjection de masse coronale .

David Boboltz a également souligné l’importance pratique de l’étude. Selon lui, cette découverte aidera l’humanité à mieux comprendre la météo spatiale et les moyens de s’en protéger.

« C’est l’étoile la plus proche de nous. Elle nous aide à comprendre les lois fondamentales de la physique. Nous devons poursuivre ces recherches afin d’enrichir les connaissances de l’humanité », a déclaré le scientifique.

Observatoire solaire nationalTélescope InouyeHawaïNature
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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