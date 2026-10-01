Huawei présente cinq nouveaux smartphones Mate 90

Huawei a officiellement élargi sa gamme de produits phares en présentant la série Mate 90, composée de cinq modèles. Selon ixbt.com, la nouvelle gamme comprend les modèles Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition et RS Ultimate Design. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Tous les smartphones présentés sont équipés d'écrans OLED de haute qualité, avec trois petites découpes en haut pour la caméra frontale et le système de reconnaissance faciale 3D. Les versions Pro sont dotées d'un écran de 6,9 pouces prenant en charge une plage de fréquence de 1–120 Hz, la technologie PWM haute fréquence et une luminosité maximale record allant jusqu'à 12 000 nits.

Dans le design des smartphones, l'entreprise a conservé son bloc photo circulaire traditionnel, tout en l'améliorant sur le plan fonctionnel. En particulier, la possibilité d'installer un téléconvertisseur de 240 mm a été ajoutée à ce bloc. La version RS Ultimate Design, l'un des modèles les plus avancés et les plus chers de la gamme, dispose d'un boîtier en titane et basalte ainsi que d'une protection contre l'eau et la poussière certifiée IP68/IP69.

Capacités photo et performances

L'appareil photo principal repose sur une ouverture variable et un capteur de 1/1,28 pouce. Ce module est équipé de la technologie de plage dynamique ultra-large de 18 EV, permettant des prises de vue parfaites même dans des conditions d'éclairage complexes. De plus, les versions avancées sont enrichies d'un téléobjectif de 200 MP avec zoom optique 4x et du système Red Maple de troisième génération.

Les performances des smartphones sont assurées par les processeurs Kirin 9030, Kirin 9035 et Kirin 9050 Pro, selon le modèle. Le processeur Kirin 9050 Pro, qui occupe la première place, offre une augmentation des performances de plus de 40 % par rapport à la génération précédente et permet l'exécution locale de grands modèles de langage (LLM) sur l'appareil.

Batterie et système de charge

Les appareils de la nouvelle série sont équipés d'énormes batteries de 6800 mAh. Pour éviter la surchauffe, un système de refroidissement efficace avec une chambre à vapeur moderne et élargie a été mis en œuvre.

Pour charger les appareils, une technologie de charge filaire rapide allant jusqu'à 100 W ainsi qu'une fonction de charge sans fil rapide sont disponibles, offrant un grand confort aux utilisateurs.