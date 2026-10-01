Huawei présente la puce Kirin 9050 Pro ultra-performante

En même temps que le lancement de sa nouvelle série de smartphones Mate 90, Huawei a dévoilé le processeur Kirin 9050 Pro, considéré comme le plus puissant de son histoire. Selon ixbt.com, cette puce phare se distingue par une architecture 3D avancée et une densité de transistors élevée, permettant d'augmenter considérablement les performances globales de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques des nouveaux processeurs

Lors de la présentation, Huawei a révélé trois nouveaux systèmes sur puce : Kirin 9030, Kirin 9035 et le Kirin 9050 Pro, conçu pour les exigences les plus élevées. Le Mate 90 standard est équipé du Kirin 9030, tandis que le modèle Mate 90 Pro intègre le processeur Kirin 9035. Le Mate 90 Pro Max, modèle le plus avancé, ainsi que d'autres versions haut de gamme, fonctionnent sur la base du Kirin 9050 Pro.

L'une des caractéristiques principales de la puce Kirin 9050 Pro est la technologie de reconstruction 3D des éléments logiques. Cette approche permet d'augmenter la densité des composants sans agrandir la surface du cristal. Il est indiqué que la densité des transistors dans le processeur atteint 238 millions par millimètre carré, soit une augmentation de 28 % par rapport au chiffre précédent.

La disposition verticale des composants forme jusqu'à 5 millions de canaux pour la transmission du signal. Cela porte la capacité de transfert inter-cristalline à 125 téraoctets par seconde, réduisant le nombre de tampons de fréquence d'horloge de 55 % et le délai critique de 30 %.

Performances et potentiel de l'intelligence artificielle

Le nouveau processeur à 9 cœurs comprend un cœur à 3,1 GHz, deux à 2,7 GHz, quatre à 2,2 GHz et deux à 1,75 GHz. Le module Ma Liang 955 gère les tâches graphiques : les performances de rendu augmentent de 40 % et la fréquence d'images moyenne dans les jeux progresse de 35 %.

Le module NPU basé sur l'architecture Da Vinci a accéléré les calculs d'IA de 140 %. L'architecture hybride MoE 30 bits est conçue pour exécuter de grands modèles d'IA directement sur l'appareil. De plus, le module ISP de dixième génération améliore la netteté de l'image de 34 % lors de l'utilisation du téléobjectif.

Le processeur Kirin 9035, comparé au précédent Kirin 9030 Pro, affiche des fréquences plus élevées, avec une croissance de 11 % pour le CPU, 10 % pour le GPU et 51 % pour le NPU. Le Kirin 9030 de base a également été considérablement amélioré par rapport au Kirin 9020.

Grâce à ces mises à jour technologiques, la vitesse globale des smartphones de la série Mate 90 a considérablement augmenté par rapport à la génération précédente. En particulier, le modèle Mate 90 affiche une performance supérieure de 27 % par rapport au Mate 80, le Mate 90 Pro de 20 % et le Mate 90 Pro Max de 31 % par rapport à son prédécesseur.