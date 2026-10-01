Huawei présente la puce Kirin 9050 Pro ultra-performante

·4·Technologie
Huawei présente la puce Kirin 9050 Pro ultra-performante

En même temps que le lancement de sa nouvelle série de smartphones Mate 90, Huawei a dévoilé le processeur Kirin 9050 Pro, considéré comme le plus puissant de son histoire. Selon ixbt.com, cette puce phare se distingue par une architecture 3D avancée et une densité de transistors élevée, permettant d'augmenter considérablement les performances globales de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques des nouveaux processeurs

Lors de la présentation, Huawei a révélé trois nouveaux systèmes sur puce : Kirin 9030, Kirin 9035 et le Kirin 9050 Pro, conçu pour les exigences les plus élevées. Le Mate 90 standard est équipé du Kirin 9030, tandis que le modèle Mate 90 Pro intègre le processeur Kirin 9035. Le Mate 90 Pro Max, modèle le plus avancé, ainsi que d'autres versions haut de gamme, fonctionnent sur la base du Kirin 9050 Pro.

L'une des caractéristiques principales de la puce Kirin 9050 Pro est la technologie de reconstruction 3D des éléments logiques. Cette approche permet d'augmenter la densité des composants sans agrandir la surface du cristal. Il est indiqué que la densité des transistors dans le processeur atteint 238 millions par millimètre carré, soit une augmentation de 28 % par rapport au chiffre précédent.

La disposition verticale des composants forme jusqu'à 5 millions de canaux pour la transmission du signal. Cela porte la capacité de transfert inter-cristalline à 125 téraoctets par seconde, réduisant le nombre de tampons de fréquence d'horloge de 55 % et le délai critique de 30 %.

Performances et potentiel de l'intelligence artificielle

Le nouveau processeur à 9 cœurs comprend un cœur à 3,1 GHz, deux à 2,7 GHz, quatre à 2,2 GHz et deux à 1,75 GHz. Le module Ma Liang 955 gère les tâches graphiques : les performances de rendu augmentent de 40 % et la fréquence d'images moyenne dans les jeux progresse de 35 %.

Le module NPU basé sur l'architecture Da Vinci a accéléré les calculs d'IA de 140 %. L'architecture hybride MoE 30 bits est conçue pour exécuter de grands modèles d'IA directement sur l'appareil. De plus, le module ISP de dixième génération améliore la netteté de l'image de 34 % lors de l'utilisation du téléobjectif.

Le processeur Kirin 9035, comparé au précédent Kirin 9030 Pro, affiche des fréquences plus élevées, avec une croissance de 11 % pour le CPU, 10 % pour le GPU et 51 % pour le NPU. Le Kirin 9030 de base a également été considérablement amélioré par rapport au Kirin 9020.

Grâce à ces mises à jour technologiques, la vitesse globale des smartphones de la série Mate 90 a considérablement augmenté par rapport à la génération précédente. En particulier, le modèle Mate 90 affiche une performance supérieure de 27 % par rapport au Mate 80, le Mate 90 Pro de 20 % et le Mate 90 Pro Max de 31 % par rapport à son prédécesseur.

HuaweiKirin 9050 ProMate 90ProcesseurTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Huawei présente cinq nouveaux smartphones Mate 90Huawei présente cinq nouveaux smartphones Mate 90Aujourd'hui 12:23La puce Huawei Kirin 9050 Pro surpasse l'Apple A17 ProLa puce Huawei Kirin 9050 Pro surpasse l'Apple A17 Pro23 septembre 14:58Huawei présente la nouvelle puce Kirin 9050 ProHuawei présente la nouvelle puce Kirin 9050 Pro7 septembre 13:56La série Huawei Mate 90 est présentée et attire l'attention avec son appareil photoLa série Huawei Mate 90 est présentée et attire l'attention avec son appareil photoAujourd'hui 11:56Le Huawei Mate 90 sera doté d'un module photo uniqueLe Huawei Mate 90 sera doté d'un module photo unique29 septembre 13:30Le smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible à la venteLe smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible à la vente12 septembre 13:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue