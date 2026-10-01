Erling Haaland poursuit la compagnie aérienne Norwegian Air

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Erling Haaland poursuit la compagnie aérienne Norwegian Air

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a entamé une procédure judiciaire officielle contre la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle pour utilisation non autorisée de sa marque personnelle et de ses droits à l'image. Selon les rapports de VG Sports et Dagbladet, le cabinet d'avocats Schjodt a déposé une plainte auprès du tribunal de district d'Oslo au nom du joueur et de la société britannique York Promotions Ltd, comme le rapporte Goal.com .

Le conflit a été déclenché par une campagne publicitaire de la compagnie aérienne sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde. La compagnie avait modifié numériquement l'image de l'un de ses avions en y ajoutant la célèbre coiffure blonde d'Erling Haaland. Ce post, publié sur Instagram et TikTok, était accompagné de la légende : « Nous n'avons jamais été aussi norvégiens qu'aujourd'hui ».

Humour informel et conséquences juridiques

Bien que les posts aient été immédiatement supprimés après l'intervention des avocats, la compagnie aérienne a qualifié ses actions de simple humour léger sur les réseaux sociaux et de soutien au joueur. Le porte-parole de Norwegian, Eivind Hammer Myhre, a déclaré que la compagnie ne comprenait pas cette plainte et regrettait d'être poursuivie pour avoir soutenu des héros sportifs.

Néanmoins, les experts juridiques soulignent que la position du joueur est solide. Tore Lunde, professeur de droit du marketing à l'Université de Bergen, a affirmé que Haaland a de fortes chances de gagner, en se basant sur la loi norvégienne sur le marketing et les règlements sur la protection de la personnalité. Les précédents de la Cour suprême norvégienne protègent strictement l'image et les caractéristiques personnelles des athlètes contre toute utilisation commerciale non autorisée.

Une première audience vidéo est prévue par le tribunal pour le 9 octobre de cette année. Ce procès devrait constituer un précédent important dans le droit international du sport concernant la protection de l'image et de la marque personnelle des athlètes. Les négociations et les débats judiciaires auront un impact certain sur les futures questions liées à l'utilisation de l'image des sportifs.

Erling HaalandManchester CityNorwegian AirJusticeFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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