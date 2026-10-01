En Chine, un employé gagne un an de congés payés à la loterie

·7·Monde
En Chine, un employé gagne un an de congés payés à la loterie

Lors d'une loterie organisée dans une entreprise de Shenzhen, en Chine, à laquelle ont participé 70 employés, un prix inhabituel a été mis en jeu. Ce n'est pas un numéro ou un billet chanceux qui a été tiré au sort, mais le nom de l'un des employés.

Au début, le manager qui a entendu son nom a cru à une plaisanterie. Cependant, après que le directeur de l'entreprise a confirmé qu'il était bien le gagnant, la réalité de la situation est devenue évidente.

Cette loterie a été organisée dans le cadre du premier événement d'entreprise après une pause de trois ans due à la pandémie de COVID-19. Une récompense différente des cadeaux habituels avait été préparée pour les employés.

Le gagnant a eu la possibilité de prendre un congé d'un an avec maintien intégral de son salaire ou de recevoir la valeur monétaire de cet avantage.

La possibilité de recevoir un salaire mensuel sans travailler pendant un an peut être un prix inattendu pour beaucoup.

ShenzhenCOVID-19LoterieÉvénement d'entrepriseChine
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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