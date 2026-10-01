La série Huawei Mate 90 est présentée et attire l'attention avec son appareil photo

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La série Huawei Mate 90 est présentée et attire l'attention avec son appareil photo

Selon le site d'information Zamin.uz, citant la source ixbt.com, Huawei a officiellement annoncé la série Mate 90, qui fait partie de sa nouvelle gamme d'appareils phares. Cette nouvelle série, qui comprend cinq modèles, suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie en raison de ses avancées significatives dans les technologies de photographie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

La série nouvellement présentée comprend les modèles Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition et RS Master Edition. Le directeur exécutif de Huawei, Yu Chengdong, a souligné que les cinq appareils de cette série sont équipés d'un système d'ouverture variable, élargissant encore les capacités des technologies photo mobiles.

Capacités optiques et réglage fluide

Selon des analyses comparatives, par exemple, l'appareil photo principal de l'iPhone 18 Pro prend en charge quatre valeurs d'ouverture fixes. Cependant, la série Huawei Mate 90 propose un système d'ouverture variable continu et fluide dans une plage allant de F/1,4 à F/4,0. Cela permet aux utilisateurs d'exercer un contrôle optique plus précis.

Pour les portraits, cette fonction de réglage fluide permet d'ajuster parfaitement la profondeur de champ. En conséquence, des effets bokeh naturels et fluides sont obtenus, la gestion de la zone de mise au point dans les photos de groupe devient plus pratique et la création de l'ambiance souhaitée est facilitée.

Vidéo et prise de vue dans des conditions complexes

Lors de l'enregistrement vidéo, l'ouverture continue empêche les changements brusques de luminosité de l'image. Cela garantit que les transitions entre la lumière et l'ombre sont plus fluides et professionnelles.

Dans des conditions difficiles de faible luminosité, l'ouverture s'élargit jusqu'à F/1,4 pour augmenter le flux lumineux et réduire le bruit. À l'inverse, dans un environnement très lumineux, il est possible de la fermer de F/1,4 à F/4,0 pour supprimer l'excès de lumière et créer un bel effet d'étoile.

De plus, selon ixbt.com, la nouvelle série réduit les artefacts de bord causés par les algorithmes de superposition. Les appareils sont également équipés de la troisième génération de caméra Red Maple Primary Color Camera, capable de transmettre des couleurs précises et naturelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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