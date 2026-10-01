Le «Petit Messi» va-t-il rejoindre la Catalogne ? La direction du FC Barcelone fait une déclaration inattendue

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Le «Petit Messi» va-t-il rejoindre la Catalogne ? La direction du FC Barcelone fait une déclaration inattendue

L'intérêt autour des stars de la nouvelle génération grandit dans le monde du football. Le jeune prodige de 15 ans de l'académie de Manchester United, surnommé le « Petit Messi » (Kid Messi) en raison de sa technique unique, fait l'objet de rumeurs dans la presse concernant un éventuel transfert au FC Barcelone.

Cependant, le directeur sportif du club catalan, Deco, a rapidement réagi à ces informations pour clarifier la situation.

Visite en Catalogne et choix familial

La semaine dernière, l'apparition du prodige de 15 ans à Barcelone a alimenté diverses spéculations parmi les fans et les initiés. Auparavant, Gabriel avait officiellement informé la direction de Manchester United de son désir de quitter le club.

Selon les rapports de presse, la famille du jeune joueur a choisi l'Espagne comme destination prioritaire pour poursuivre sa carrière. Cela semblait placer l'option du FC Barcelone au centre des débats.

La réponse ferme de Deco : « Ce n'est pas notre façon de faire »

Dans une interview accordée au média britannique influent talkSPORT , Deco a fermement déclaré que le club catalan ne participerait pas à des jeux impliquant des joueurs mineurs sous contrat :

« Je n'ai rien à dire sur ce joueur. C'est une situation normale : différents agents et joueurs nous contactent constamment. Surtout en ce qui concerne les jeunes talents, de telles propositions sont très fréquentes.

Nous ne portons aucun intérêt à un joueur dans sa situation. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais s'il est toujours un joueur de Manchester United, cela ne nous concerne absolument pas. Avant de faire le moindre pas, il faut comprendre quelle est sa situation juridique. Négocier de cette manière avec des adolescents et de jeunes joueurs n'est pas notre style de travail. »

Cette déclaration du directeur sportif du FC Barcelone montre que le club respecte strictement les règles et l'éthique des transferts internationaux, et qu'aucune action ne sera entreprise tant que les questions officielles avec Manchester United ne seront pas résolues.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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