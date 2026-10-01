Événement nocturne insolite à Tokyo : les jeunes lisent au lieu de danser

À Tokyo, au Japon, un événement insolite a combiné le format d'une boîte de nuit avec la lecture de livres. Lors de cette soirée intitulée "Jucy Book Rave", les jeunes ont pris le temps de lire au lieu de danser sur la musique d'un DJ.

L'idée principale de l'événement était de sortir la lecture du cadre habituel de la bibliothèque ou de la maison pour l'intégrer dans un environnement ludique et original. Les organisateurs ont cherché à stimuler l'intérêt pour la lecture chez les jeunes en mêlant musique, ambiance nocturne et livres.

Les participants pouvaient apporter leurs propres livres ou en échanger avec d'autres personnes. Ainsi, la soirée a offert une opportunité non seulement pour la lecture, mais aussi pour l'échange d'idées et d'ouvrages.

Pendant l'événement, la musique était diffusée à un volume plus élevé, offrant également la possibilité de danser. Les participants pouvaient donc commencer la soirée par la lecture avant de se détendre sur la piste de danse.