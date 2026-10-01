Le secret du contrat jusqu'en 2034 : que fera Haaland si Manchester City est sanctionné ?

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Le secret du contrat jusqu'en 2034 : que fera Haaland si Manchester City est sanctionné ?

«Manchester City» et ses infractions financières suscitent inquiétudes et spéculations dans le football anglais. Si les « Citizens » subissaient la sanction la plus lourde, à savoir une exclusion de la Premier League, aucun géant mondial ne pourrait récupérer gratuitement le buteur de l'équipe, Erling Haaland.

Selon les Football Insider informations exclusives du média britannique, la direction du club mancunien a protégé le contrat de sa star contre toute crise imprévue.

Pas de clause libératoire

La source précise que le contrat de travail de l'attaquant norvégien de 26 ans ne contient aucune clause spéciale permettant de résilier l'accord automatiquement ou par anticipation en cas de relégation du club.

Cette situation ruine les plans du Real Madrid, du FC Barcelone ou d'autres grands clubs espérant recruter Haaland en tant qu'agent libre :

  • Pas de départ gratuit : Toute équipe souhaitant s'attacher les services de l'attaquant devra payer intégralement l'énorme clause libératoire fixée par City.

  • Un accord stratégique jusqu'en 2034 : Les « Citizens » ont solidement garanti leurs intérêts financiers et juridiques en signant un contrat à long terme avec le buteur norvégien, valable jusqu'en 2034.

City évalue la réalité avec lucidité

Parallèlement, la direction du club est consciente de l'aspect moral de la situation. Si «Manchester City» était effectivement relégué, il est très peu probable que l'attaquant le plus précieux et le plus performant au monde reste pour jouer en Championship ou dans des divisions inférieures afin de ramener l'équipe dans l'élite.

Cependant, le plus important pour la direction est que le club ne perde pas ses actifs. Même en cas d'exclusion du championnat, «Manchester City» conservera le droit total de percevoir une somme record sur le transfert d'Erling Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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