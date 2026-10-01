Suspension jusqu'à 6 mois et amende : Cristiano Ronaldo risque des sanctions pour avoir quitté la sélection

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Suspension jusqu'à 6 mois et amende : Cristiano Ronaldo risque des sanctions pour avoir quitté la sélection

La controverse autour de l'équipe nationale du Portugal prend une tournure juridique et disciplinaire. L'attaquant d'Al-Nassr et capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo pourrait faire l'objet de sanctions officielles pour avoir quitté le camp d'entraînement de manière arbitraire avant un match crucial contre le Danemark.

Il a été rapporté que cette décision du joueur de 41 ans faisait suite à un conflit tendu avec l'entraîneur Jorge Jesus après qu'il n'ait pas été titularisé lors du match contre la Norvège. Cependant, il est fort probable que cet acte ne reste pas impuni par la Fédération portugaise de football (FPF).

Clause spécifique du règlement : suspension de 1 à 6 mois

Le règlement disciplinaire officiel de la Fédération portugaise de football établit des restrictions strictes en cas de départ non autorisé du camp d'entraînement de l'équipe nationale :

« Si un joueur convoqué en équipe nationale quitte le camp d'entraînement de manière arbitraire ou ne se présente pas à un entraînement, un match ou tout autre événement impliquant les équipes nationales (ou toute mesure liée à la défense de l'honneur de la FPF ou du Portugal) sans motif valable, il d'un à six mois sera privé du droit de jouer. »

Selon le document, outre l'interdiction obligatoire, une sanction financière symbolique est également prévue :

  • Sanction financière : Le joueur sera condamné à une amende allant de 5 à 10 unités de calcul.

  • Montant total : Étant donné qu'une unité est actuellement fixée à 102 euros, le montant de l'amende s'élève à environ 500 à 1000 euros. constitue la somme.

La réaction des fans et du public est divisée

Cette décision de Ronaldo a suscité de grands débats dans le football mondial. L'opinion publique n'est pas unanime concernant le capitaine, qui a été le héros de l'équipe nationale pendant des années.

De nombreux fans et experts critiquent ouvertement le départ de Ronaldo, soulignant que même le plus grand joueur ne peut être au-dessus de la discipline d'équipe, de l'entraîneur et des intérêts du pays.

Si la FPF applique pleinement les exigences de son règlement, cette suspension pourrait avoir un impact sérieux sur la participation de Ronaldo non seulement en équipe nationale, mais aussi dans les compétitions officielles en général. Le joueur n'a pas encore fait de déclaration concernant les enquêtes disciplinaires officielles.

Cristiano RonaldoFédération portugaise de footballÉquipe du PortugalAl-NassrFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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