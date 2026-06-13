Les derniers instants d'une étoile mourante capturés avec une précision inédite

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Les derniers instants d'une étoile mourante capturés avec une précision inédite

Les astronomes du NOIRLab ont dévoilé une nouvelle image précise de NGC 1514, la « nébuleuse de la Boule de cristal ». Cet objet cosmique est en réalité un système binaire où une étoile, atteignant la fin de sa vie, expulse ses couches externes dans l'espace, selon CNN.

En conséquence, une immense nébuleuse de gaz et de poussière s'est formée autour de l'étoile. La seconde étoile joue un rôle clé en influençant la matière éjectée, lui donnant une forme ordonnée en spirale. Cela transforme la nébuleuse en un paysage cosmique unique à la géométrie complexe.

L'image a été capturée par le spectrographe multi-objets Gemini du télescope Gemini North à Maunakea, Hawaï, et les couleurs ont une signification scientifique. Les teintes rouges représentent l'hydrogène gazeux, tandis que les tons bleus indiquent l'oxygène.

Les experts soulignent que ces nébuleuses apparaissent lors des derniers stades des étoiles mourantes, un processus durant environ 10 000 ans. À terme, il ne reste qu'un cœur très dense : une naine blanche.

Les scientifiques estiment que l'observation de tels objets est essentielle pour comprendre le cycle de vie des étoiles. Cette nouvelle image démontre une fois de plus la complexité et la beauté saisissante de l'univers.

NOIRLabCNNMauna KeaHawaï
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