L'ère des jeunes fondateurs dans la Silicon Valley : opportunités et exigences impitoyables

La Silicon Valley a toujours été célèbre pour son soutien aux jeunes fondateurs ayant abandonné leurs études, mais l'approche a radicalement changé aujourd'hui. Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle a relégué au second plan la demande d'experts chevronnés et de CV attestant d'une expérience dans de grandes entreprises. Selon TechCrunch, les investisseurs sont désormais prêts à injecter des millions de dollars dans des adolescents de dix ans et des étudiants, mais en échange, ils exigent une vitesse et une croissance sans précédent. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Né et élevé au Kazakhstan, Arlan Rakhmetzhanov, âgé aujourd'hui de 19 ans, en est un exemple frappant. Il a commencé à programmer dès l'âge de 15 ans, a participé à des programmes d'été à San Francisco et a contacté inlassablement les fondateurs de Y Combinator via LinkedIn. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits et, à 17 ans, il a obtenu le soutien financier de son premier investisseur. Aujourd'hui, sa société Nozomio, qui crée un index API pour les agents d'intelligence artificielle, est soutenue par Y Combinator et a réussi à lever plus de 6 millions de dollars d'investissements.

Une voie facilitée et une pression accrue pour la nouvelle génération

Selon Arlan Rakhmetzhanov, il n'y a pas de juste milieu pour les jeunes fondateurs : soit ils construisent une entreprise de la valeur de Google, soit ils échouent et se retrouvent à la rue. Il souligne que nombre de ses pairs agissent avec une vision du monde aussi maximaliste et qu'ils veulent uniquement gagner. Néanmoins, ces jeunes dirigeants travaillent sous une pression totalement nouvelle. Bien que les investisseurs leur allouent davantage de capital, l'exigence d'atteindre les principaux indicateurs n'a apporté aucun répit, et chaque petite erreur est immédiatement débattue sur les réseaux sociaux.

Auparavant, les investisseurs en capital-risque préféraient associer de jeunes étudiants à des fondateurs techniques ou s'assurer qu'ils possédaient une expérience au sein de grandes entreprises FAANG telles que Meta, Amazon, Apple, Netflix et Google. Cependant, les outils d'intelligence artificielle ont démocratisé le processus de création de logiciels et réduit les délais de réussite. Par conséquent, les jeunes deviennent les fondateurs d'entreprises prospères sans même avoir à travailler pour les géants de la tech.

L'activité numérique remplace l'expérience

Pranjali Awasthi, âgée de 19 ans, constitue un autre exemple frappant. Elle a abandonné le lycée, puis le Georgia Institute of Technology, pour fonder la startup Slashy, qui aide à gérer les e-mails. Après avoir dirigé ce projet pendant plus d'un an, elle a annoncé le lancement d'une nouvelle startup travaillant actuellement en mode secret. Elle se rappelle qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, les investisseurs lui demandaient souvent pourquoi elle voulait créer une entreprise, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu banal pour les plus de 18 ans.

Selon Ashley Smith, associée générale du fonds de capital-risque early-stage Vermilion, les investisseurs évaluent aujourd'hui les jeunes candidats à l'aune de leur activité GitHub, de leurs contributions aux projets open source et de leur maîtrise des derniers outils d'intelligence artificielle. Contrairement aux personnes ayant un emploi à temps plein et un prêt hypothécaire, de nombreux jeunes développeurs trouvent le temps de participer à des projets open source pendant leurs études et d'accumuler ainsi davantage d'expérience.

Ashley Smith a souligné qu'une part importante des entreprises de son portefeuille est dirigée par des fondateurs de moins de 30 ans, et parfois même de moins de 21 ans, et qu'elle n'a absolument pas peur de la jeunesse. Ils compensent leur manque d'expérience par leur enthousiasme pour l'expérimentation et leur intrépidité. Cependant, l'experte admet que le marché est désormais devenu extrêmement impitoyable et ne laisse aucune chance aux jeunes d'apprendre lentement.