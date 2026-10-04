Le Kazakhstan compte 300 citoyens de plus de 100 ans : la femme la plus âgée a 116 ans

Au Kazakhstan, 300 citoyens âgés de 100 ans et plus vivent dans le pays. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz, en s'appuyant sur les données du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population du Kazakhstan.

La femme la plus âgée du pays vit dans la région d'Ulytau. Elle a fêté ses 116 ans en 2026.

La première place en nombre de centenaires est occupée par la plus grande métropole du pays, Almaty. 41 citoyens âgés de 100 ans et plus y résident. Le ministère a annoncé ces chiffres le 3 octobre 2026.

La région du Turkestan occupe la deuxième place avec 32 personnes âgées de plus de 100 ans. La région d'Almaty arrive en troisième position avec 25 centenaires.

Au Kazakhstan,les trois citoyens les plus âgés incluent une personne de 116 ans dans la région d'Ulytau, une personne de 114 ans dans la région de Pavlodar et une personne de 111 ans dans la région de Kostanaï.

Selon les statistiques, au début de l'année 2026, au Kazakhstan, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus s'élevait à 2 923 472. Cela représente 14,2 % de la population totale du pays.