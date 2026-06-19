Chute brutale des naissances au Kazakhstan, un nouveau record

Le taux de natalité continue de baisser au Kazakhstan. Au premier trimestre 2026, 74 100 bébés sont nés dans le pays, le chiffre le plus bas des 20 dernières années.

L'indicateur a diminué de 4,2 % par rapport à l'année dernière. La baisse est encore plus marquée par rapport à 2021, où 100 500 bébés étaient nés.

Le déclin touche aussi bien les villes que les campagnes : une baisse de 2,3 % a été observée dans les zones urbaines et de 7,2 % dans les zones rurales.

Parmi les régions, le taux le plus élevé a été enregistré dans la région de Turkistan, tandis que le plus bas se trouve dans les régions du nord.

Les analystes attribuent cette situation aux changements démographiques mondiaux et soulignent la nécessité de revoir la politique sociale du pays.