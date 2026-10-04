Un homme de 71 ans s'est fait retirer une tumeur géante pesant le poids de trois nourrissons

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Un homme de 71 ans s'est fait retirer une tumeur géante pesant le poids de trois nourrissons

À Lhassa, en Chine, une tumeur géante pesant le poids de trois nourrissons a été retirée chirurgicalement du dos d'un homme de 71 ans.

L'homme âgé a consulté l'hôpital avec cette énorme masse. Il s'est avéré que la tumeur était présente sur son corps depuis près de 30 ans. Cependant, elle a commencé à croître très rapidement au cours des deux dernières années.

La structure énorme et molle partait de l'épaule gauche du patient pour descendre jusqu'au bas du dos. Des vaisseaux sanguins superficiels étaient clairement visibles à la surface de la tumeur. Des examens médicaux ont révélé qu'elle exerçait une pression sur les muscles environnants.

Les chirurgiens ont décidé d'opérer le patient. La tumeur mesurait 56×54×28 centimètres. Les spécialistes ont pratiqué une incision sur la masse et l'ont soigneusement séparée des tissus environnants, couche par couche. Au cours de ce processus, les vaisseaux sanguins alimentant la tumeur ont également été ligaturés.

En conséquence, la masse géante a été retirée en une seule pièce. Selon Need To Know, elle pesait 22 livres, soit environ 10 kilogrammes. Ce poids est approximativement égal au poids total de trois nouveau-nés, pesant en moyenne 7 livres chacun.

Malgré cela, le patient n'a pas perdu beaucoup de sang pendant l'opération. Selon les médecins, la perte de sang lors de l'intervention était d'environ 100 millilitres.

La cicatrice dans le dos de l'homme et la tumeur géante retirée par chirurgie.

Après le retrait de la tumeur géante, les chirurgiens ont également pratiqué une opération reconstructive spéciale sur le patient. Grâce à la technique de reconstruction par lambeau, le défaut tissulaire important laissé par l'ablation de la tumeur a été réparé.

Les examens de laboratoire effectués sur la masse retirée ont montré qu'elle était principalement composée de cellules adipeuses matures.

Le drainage du patient a été retiré cinq jours après l'opération. Les points de suture ont été enlevés deux semaines plus tard. La plaie a bien cicatrisé et, lors du suivi de neuf mois après l'opération, aucun signe de récidive ou de propagation de la tumeur n'a été détecté.

Les médecins ont souligné que le risque de propagation de ce type de tumeur à d'autres parties du corps est généralement faible. Cependant, elle peut réapparaître localement et, dans certains cas, se transformer en une forme de tumeur plus agressive.

C'est pourquoi le patient de 71 ans traité à Lhassa doit rester sous surveillance médicale à long terme. Ce processus comprend des examens cliniques réguliers et, si nécessaire, des examens par scanner.

Ce cas médical inhabituel a été récemment décrit dans une revue médicale scientifique. La publication détaille les méthodes et les approches chirurgicales utilisées par les médecins pour retirer la tumeur géante.

LhassaHomme de 71 ansTumeurChirurgieMédecine
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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