Un homme de 71 ans qui ramassait des déchets découvre par hasard qu'il possède 63 000 dollars sur son compte

En Chine, un homme de 71 ans qui gagnait sa vie en collectant des déchets recyclables pendant plus de 20 ans a vécu un événement inattendu. Il ignorait qu'il possédait 63 000 dollars accumulés au fil des années sur son compte bancaire.

Au début des années 2000, l'homme a perdu son emploi dans un magasin d'État où il avait travaillé pendant près de 30 ans. Par la suite, il a fait face à des difficultés financières, s'est endetté et a rompu les liens avec ses proches. Il vivait dans un bâtiment abandonné et survivait en ramassant des déchets.

En 2024, des travailleurs sociaux ont commencé à aider l'homme. Lors du processus de restauration de ses documents, il a été découvert qu'il percevait une pension depuis 2015, mais qu'il n'avait jamais utilisé ces fonds.

En conséquence, près de 63 000 dollars se sont accumulés sur son compte de retraite au fil des ans.

Désormais, l'homme prévoit de consacrer une partie de son épargne inattendue à la location d'un appartement. Cette somme lui permettra de vivre dans des conditions beaucoup plus confortables après de longues années de vie difficile.