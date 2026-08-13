Une tumeur de la taille d’une pomme retirée de la jambe d’un bébé de 8 jours

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Une tumeur de la taille d’une pomme retirée de la jambe d’un bébé de 8 jours

Au Kirghizistan, une volumineuse tumeur détectée chez un nouveau-né a été retirée au cours d’une intervention chirurgicale complexe. À peine 8 jours le bébé était né avec une tumeur congénitale et les médecins ont décidé de l’opérer d’urgence.

L’intervention chirurgicale a été réalisée avec succès au Centre national kirghiz de protection de la maternité et de l’enfance. Située sur la jambe du bébé, une tumeur de la taille d’une pomme a été retirée par des spécialistes.

L’information a été communiquée par le chef du service d’oncologie et d’hématologie pédiatriques du centre, Sulton Stambekov, a rapporté Akipress.

Selon le médecin, certaines tumeurs sont congénitales et peuvent être détectées pendant la grossesse ou dans les premiers jours suivant la naissance. Chez les nouveau-nés en particulier, ces situations nécessitent une prise en charge médicale rapide, précise et prudente.

Des chirurgiens pédiatriques et néonatals ont participé à cette opération. Tenant compte du fait que le bébé n’avait que 8 jours, que son organisme était extrêmement fragile et que le risque de complications liées à l’intervention était élevé, les spécialistes ont réalisé l’opération avec une grande prudence.

Selon Stambekov, l’oncologie pédiatrique ne se limite pas à la chimiothérapie. Dans ce domaine, la coopération entre plusieurs spécialités médicales, telles que la chirurgie, les soins intensifs, l’anesthésiologie, la néonatologie et le diagnostic moderne, est essentielle.

Le médecin a décrit cette situation comme une épreuve majeure pour le bébé.

« À peine 8 jours — et c’est déjà un grand combat pour la vie », a écrit Sulton Stambekov.

La réussite de cette opération complexe constitue une étape importante pour la santé du bébé.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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