83 personnes, six générations et un seul foyer : une famille extraordinaire en Inde

·1·Monde
83 personnes, six générations et un seul foyer : une famille extraordinaire en Inde

En Inde, la famille Nagappa, résidant dans l'État de l'Andhra Pradesh, attire l'attention par sa grande famille unie. Cette famille, qui réunit six générations, compte au total 83 membres. C'est ce qu'a rapporté le Hindustan Times.

Bien que les membres de la famille vivent dans quatre maisons adjacentes, ils se considèrent comme un seul foyer. Ils utilisent une cuisine commune, gèrent ensemble les revenus et les dépenses, et se répartissent les tâches quotidiennes.

Nourrir une si grande famille demande beaucoup d'efforts. Selon les informations, près de 50 kilogrammes de riz sont cuisinés chaque jour pour tous les membres du foyer. Les membres de la famille se partagent également les travaux ménagers et agricoles.

Les revenus du foyer proviennent principalement de l'agriculture et des activités liées au transport par bus. Les questions financières sont également gérées en commun et les décisions importantes sont prises par consensus.

À une époque où de nombreuses familles préfèrent vivre séparément, le foyer Nagappa se distingue par la coopération et la solidarité de ses six générations vivant ensemble.

Famille NagappaAndhra PradeshHindustan TimesFamille multigénérationnelleInde
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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