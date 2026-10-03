83 personnes sous un même toit : une famille inhabituelle en Inde étonne tout le monde

Dans le village indien de Kurlapalli, une immense famille de 83 personnes vit en harmonie sous un même toit. Réunissant six générations, la famille Nagappa comprend 6 belles-mères, 14 belles-filles, une vingtaine d'enfants et d'autres proches.

La famille est dirigée par deux aînés. Les tâches quotidiennes et les travaux agricoles sont répartis entre les membres. Chaque matin, ils se réunissent pour décider qui sera responsable des corvées ménagères et qui travaillera aux champs.

L'un des aspects les plus remarquables de cette grande famille est que les repas sont préparés dans une cuisine commune pour tout le monde. La majeure partie des revenus provient de l'agriculture sur près de 50 hectares de terres.

Nourrir une si grande famille n'est pas chose aisée. Surtout lors des jours de fête, la table est encore plus garnie : pour un seul repas, trois gros moutons et plusieurs poulets peuvent être abattus. À une époque où de nombreuses familles préfèrent vivre séparément dans de petits foyers, la famille Nagappa en Inde reste l'un des exemples les plus insolites des traditions familiales multigénérationnelles.