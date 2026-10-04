Activités illégales découvertes dans un hôtel en Inde : une ressortissante ouzbèke secourue

En Inde, à Hyderabad, la police, en collaboration avec l'unité de lutte contre la traite des êtres humains, a mené un raid dans un hôtel. L'opération a permis de mettre au jour des activités illégales et de secourir plusieurs femmes étrangères.

Selon le journal The Hans India, la police a arrêté deux hommes nommés Rammohan Reddy et Nikhil. Ils sont soupçonnés d'avoir loué des chambres d'hôtel pour organiser des activités illégales et attirer des clients de divers États.

Les premiers rapports indiquaient que toutes les femmes secourues étaient des citoyennes ouzbèkes. Cependant, plus tard, l'ambassade d'Ouzbékistan en Inde et la police locale ont confirmé, après enquête, qu'une seule d'entre elles était citoyenne ouzbèke.

Afin de protéger les droits et intérêts de la citoyenne ouzbèke, l'ambassade a établi un contact avec la police d'Hyderabad. La femme a été placée dans un centre de services sociaux dans le quartier de Kukatpally. Des démarches sont en cours pour son rapatriement en Ouzbékistan.

Une affaire pénale a été ouverte conformément à la législation indienne et l'enquête se poursuit.