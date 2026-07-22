Intoxication massive de touristes dans un hôtel en Turquie

Une enquête a été ouverte suite à l'intoxication massive de touristes russes dans un hôtel cinq étoiles à Alanya, en Turquie. Après l'incident, le Rospotrebnadzor a demandé au ministère turc de la Santé de fournir des informations officielles et les résultats de l'enquête.

Selon les premiers rapports, plus d'une dizaine de clients, dont des enfants, ont présenté des symptômes s'apparentant à une intoxication ou à une infection bactérienne. La cause exacte de la maladie n'a pas encore été officiellement confirmée.

Une demande officielle a été envoyée en Turquie

Le Rospotrebnadzor a annoncé sur sa chaîne Telegram avoir contacté le ministère turc de la Santé concernant l'incident d'Alanya.

La partie russe attend des informations officielles sur l'inspection en cours à l'hôtel, les causes de la maladie des touristes et les résultats des analyses de laboratoire.

Une demande similaire a été envoyée à l'Association des tour-opérateurs de Russie. L'objectif est d'obtenir des informations complémentaires sur l'état des touristes et les détails de l'incident auprès des entreprises ayant vendu les séjours.

De quel hôtel s'agit-il ?

Les rapports mentionnent l'hôtel cinq étoiles World Star Beach Resort & Spa à Alanya.

Selon la chaîne Telegram Shot, plus d'une dizaine de vacanciers, dont des enfants, ont eu des problèmes de santé. L'un des clients a suggéré qu'une contamination bactérienne de la piscine pourrait être à l'origine de la maladie.

Cependant, cette version n'a pas encore été confirmée par des analyses de laboratoire ou les résultats d'une enquête officielle.

Il est également rapporté que certains touristes se sont plaints de l'état sanitaire des chambres. L'hôtel a rouvert ses portes le 15 juin après des travaux de rénovation.

Quelles recommandations ont été données aux touristes ?

Le Rospotrebnadzor a conseillé aux citoyens séjournant en Turquie de respecter strictement les règles d'hygiène personnelle et de sécurité alimentaire.

En particulier, il est conseillé aux touristes de :

se laver soigneusement les mains avant de manger ;

respecter l'hygiène après avoir fréquenté des lieux publics ;

consommer uniquement de l'eau en bouteille ou bouillie ;

ne pas avaler l'eau lors de la baignade en piscine ;

éviter les contacts étroits avec des personnes présentant des signes d'infection.

Il est souligné qu'en cas de vomissements, diarrhée, fièvre ou fatigue intense, il faut consulter immédiatement un médecin.

À Kusadasi également, 30 personnes ont demandé une assistance médicale

Ce n'est pas le seul cas de ce type dans les stations balnéaires turques. Le 12 juillet, dans un hôtel cinq étoiles de Kusadasi, dans la province d'Aydin, 30 clients ont demandé une assistance médicale pour des symptômes d'intoxication aiguë.

Après l'incident, des spécialistes ont prélevé des échantillons des produits alimentaires et du système d'approvisionnement en eau de l'hôtel pour des analyses en laboratoire.

Il n'y a aucune information sur un lien entre ces deux incidents. Les enquêtes sur chaque cas sont menées séparément.

Les résultats de l'enquête sont attendus

La cause exacte de la maladie des touristes à l'hôtel d'Alanya n'a pas encore été révélée. Les analyses détermineront si la cause principale provient de la nourriture, de l'eau potable, de la piscine ou d'autres facteurs sanitaires.

L'attention se concentre désormais sur les conclusions des autorités turques et les résultats de l'inspection sanitaire de l'hôtel.