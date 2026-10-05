« Pyongyang envoie 10 000 soldats de plus » : Zelensky sur les nouvelles forces au front russe

·9·Monde
« Pyongyang envoie 10 000 soldats de plus » : Zelensky sur les nouvelles forces au front russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une nouvelle déclaration préoccupante concernant la situation sur la ligne de front et l'ampleur du recours de Moscou à des forces étrangères. Le dirigeant ukrainien a souligné que la Corée du Nord (RPDC) prépare un nouveau contingent militaire important pour rejoindre les forces armées russes — encore 10 000 soldats se prépare activement à envoyer.

Zelensky a noté en particulier que la partie russe prévoit d'élargir considérablement ses rangs de mercenaires étrangers et de militaires étrangers afin de compenser ses pertes.

Un nouveau contingent de 10 000 hommes et l'ampleur de l'alliance

Selon les informations révélées par Volodymyr Zelensky, la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang atteint un nouveau stade :

  • Implication de la Corée du Nord : La RPDC se prépare à envoyer 10 000 militaires supplémentaires dans la zone de front pour agir aux côtés de la Russie ;

  • S'appuyer sur des sources étrangères : L'armée russe prend des mesures pour augmenter artificiellement le flux de mercenaires et de combattants étrangers venant de divers pays afin de combler la pénurie de personnel.

L'appel urgent de Zelensky à la communauté internationale

Au cours de son intervention, le dirigeant ukrainien a adressé un message direct aux gouvernements des pays dont les citoyens sont recrutés ou impliqués par divers moyens dans les opérations militaires aux côtés de la Russie :

« J'appelle tous les pays dont les citoyens sont impliqués dans cette guerre à s'opposer fermement à ce processus, à empêcher que leurs populations ne deviennent des mercenaires et à protéger leur peuple contre de tels risques dangereux. »

Cette déclaration de Zelensky intervient alors que la pression internationale sur les relations entre Pyongyang et Moscou s'intensifie et que les organisations de sécurité mondiale discutent de l'élargissement de la géographie de la guerre. Les observateurs internationaux estiment que cette déclaration incitera Kiev à demander à ses alliés occidentaux des moyens de défense aérienne supplémentaires et l'autorisation d'utiliser des armes sans restrictions.

Volodymyr ZelenskyCorée du NordRussieUkraineGuerre
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Zelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la RussieZelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la Russie20 août 23:20Le plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifieLe plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifie20 août 22:56Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »15 août 09:56« L’Ukraine au bord de la destruction » : déclaration sensationnelle d’un expert militaire américain« L’Ukraine au bord de la destruction » : déclaration sensationnelle d’un expert militaire américain10 août 11:04« N’attendez pas l’affaiblissement de la Russie » : Vucic appelle l’Europe à conclure une trêve« N’attendez pas l’affaiblissement de la Russie » : Vucic appelle l’Europe à conclure une trêve10 août 10:52Changement de commandant en chef en Ukraine : nouvelles revendications sur le frontChangement de commandant en chef en Ukraine : nouvelles revendications sur le front22 juillet 16:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils