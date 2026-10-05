Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une nouvelle déclaration préoccupante concernant la situation sur la ligne de front et l'ampleur du recours de Moscou à des forces étrangères. Le dirigeant ukrainien a souligné que la Corée du Nord (RPDC) prépare un nouveau contingent militaire important pour rejoindre les forces armées russes — encore 10 000 soldats se prépare activement à envoyer.

Zelensky a noté en particulier que la partie russe prévoit d'élargir considérablement ses rangs de mercenaires étrangers et de militaires étrangers afin de compenser ses pertes.

Un nouveau contingent de 10 000 hommes et l'ampleur de l'alliance

Selon les informations révélées par Volodymyr Zelensky, la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang atteint un nouveau stade :

Implication de la Corée du Nord : La RPDC se prépare à envoyer 10 000 militaires supplémentaires dans la zone de front pour agir aux côtés de la Russie ;

S'appuyer sur des sources étrangères : L'armée russe prend des mesures pour augmenter artificiellement le flux de mercenaires et de combattants étrangers venant de divers pays afin de combler la pénurie de personnel.

L'appel urgent de Zelensky à la communauté internationale

Au cours de son intervention, le dirigeant ukrainien a adressé un message direct aux gouvernements des pays dont les citoyens sont recrutés ou impliqués par divers moyens dans les opérations militaires aux côtés de la Russie :

« J'appelle tous les pays dont les citoyens sont impliqués dans cette guerre à s'opposer fermement à ce processus, à empêcher que leurs populations ne deviennent des mercenaires et à protéger leur peuple contre de tels risques dangereux. »

Cette déclaration de Zelensky intervient alors que la pression internationale sur les relations entre Pyongyang et Moscou s'intensifie et que les organisations de sécurité mondiale discutent de l'élargissement de la géographie de la guerre. Les observateurs internationaux estiment que cette déclaration incitera Kiev à demander à ses alliés occidentaux des moyens de défense aérienne supplémentaires et l'autorisation d'utiliser des armes sans restrictions.