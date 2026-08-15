Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »

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Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »

Le gouvernement ukrainien a annoncé de nouvelles mesures restrictives contre un réseau logistique mondial impliqué dans l’exportation illégale de produits agricoles, notamment des réserves nationales de céréales, depuis les territoires temporairement occupés, ainsi que dans leur vente sur les marchés internationaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Le 14 août, il a signé un décret officiel approuvant la décision du Conseil national de sécurité et de défense (CNSD) d’imposer des sanctions aux personnes, aux navires de transport et aux entités juridiques impliqués dans cette chaîne commerciale illégale.

Des navires battant pavillon de 4 pays et des entreprises russes

Le nouveau train de sanctions est vaste et vise les entités suivantes, qui ont utilisé les juridictions de différents pays :

  • 13 navires de transport de marchandises : Il s’agit notamment de 8 navires battant pavillon russe, de 3 battant pavillon panaméen, ainsi que d’un navire battant pavillon du Belize et d’un autre battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès ;

  • 28 entités juridiques (entreprises) : Des organisations ayant financé la logistique et le commerce des exportations illégales de céréales ;

  • 11 citoyens russes : Les personnes qui dirigeaient ce système et géraient les navires.

« Les capitaines des navires seront également tenus responsables »

Le représentant spécial du président ukrainien chargé de la politique des sanctions Vladyslav Vlasiouk a déclaré que la position de Kiev était ferme :

« Chaque participant impliqué dans l’exportation illégale de céréales ukrainiennes depuis les territoires temporairement occupés sera tenu responsable. Cela concerne non seulement les entreprises et leurs bénéficiaires effectifs qui ont transporté ou vendu les produits, mais aussi directement les capitaines des navires et les navires eux-mêmes utilisés à ces fins ».

Coordination avec les alliés internationaux

Selon le bureau du président ukrainien, Kiev prévoit de fournir à ses alliés occidentaux toutes les preuves recueillies et les informations détaillées afin d’étendre pleinement ces restrictions aux juridictions d’autres États partenaires.

L’objectif stratégique principal est d’empêcher totalement l’entrée sur les marchés internationaux du blé, des graines de tournesol et d’autres produits alimentaires exportés illégalement depuis les ports contrôlés par la Russie.

Rappelons que l’Ukraine avait déjà pris des mesures fermes dans ce domaine. En novembre 2025 notamment, des sanctions officielles avaient été imposées à 56 navires entrés illégalement dans des ports occupés ou en étant sortis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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