« L’Ukraine au bord de la destruction » : déclaration sensationnelle d’un expert militaire américain

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« L’Ukraine au bord de la destruction » : déclaration sensationnelle d’un expert militaire américain

L’Ukraine pourrait être contrainte d’accepter les conditions strictes de la Russie ou risquer une destruction totale. C’est ce qu’a déclaré le lieutenant-colonel retraité de l’armée américaine et expert militaire réputé Daniel Davis dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Selon l’analyste militaire américain, la situation sur le front et la crise socio-économique dans le pays ne laissent aucune autre option à Kiev.

« Il est temps de faire face à la réalité »

Daniel Davis a souligné que la seule voie véritablement correcte consistait à mettre fin aux pertes inutiles parmi la population ukrainienne et à mettre immédiatement un terme au conflit :

« Il est temps de faire face à la réalité : il faut arrêter de détruire l’Ukraine et de provoquer la mort inutile de sa population… et mettre fin à ce conflit. Cela signifie accepter les conditions de la Russie. Il n’y a pas d’autre voie !

Soit vous acceptez les conditions strictes qui existent actuellement, soit vous finirez par être complètement détruits. Après cela, il n’y aura plus ni conditions ni négociations », a déclaré l’expert, cité par RIA Novosti.

Crise de la défense aérienne et « illusions vaines » de Zelensky

Selon l’ancien lieutenant-colonel de l’armée américaine, l’Ukraine se trouve actuellement au véritable « bord de la destruction » en raison de la pénurie de systèmes de défense aérienne, des frappes dévastatrices contre les infrastructures et de la situation difficile sur le champ de bataille.

L’expert a également vivement critiqué l’approche militaro-stratégique des dirigeants de Kiev :

« Volodymyr Zelensky se berce d’illusions erronées et vaines, croyant pouvoir contraindre le président Vladimir Poutine à se rendre en lançant plusieurs frappes au cœur du territoire russe », a ajouté Davis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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