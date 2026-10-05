Dîner à la Maison-Blanche et fin mystérieuse : Shivon Zilis annonce sa rupture avec Elon Musk

·12·Monde
Dîner à la Maison-Blanche et fin mystérieuse : Shivon Zilis annonce sa rupture avec Elon Musk

Un nouveau tournant inattendu et sensationnel a marqué la vie privée d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, milliardaire et inventeur. La haute dirigeante de Neuralink, l'entreprise de puces cérébrales fondée par Musk, et mère de quatre de ses enfants, Shivon Zilis a annoncé que leur relation familiale avait pris fin.

Zilis a révélé que cette décision radicale avait été prise à l'initiative d'Elon Musk, ce qui a été un choc total pour elle.

« C'est une épreuve difficile » : le message d'adieu de Zilis

Shivon Zilis a publié une déclaration sincère et douloureuse sur son compte officiel du réseau X (anciennement Twitter) :

« Je suis infiniment reconnaissante pour nos enfants. Ils font de chaque jour de ma vie le plus heureux ! J'espère sincèrement qu'à l'avenir, Elon et moi resterons de bons amis et des parents attentionnés pour nos enfants, et je vous demande de respecter cela.

Ce qui s'est passé est très difficile pour moi, mais je me soucierai toujours de « I » (Elon) et je lui souhaite d'être heureux à chaque seconde. Bonne chance, Elon. Le simple fait qu'une personne comme toi existe dans ce monde est une grande chance pour l'humanité. »

Des échanges récents révélés : une déclaration d'amour il y a quelques jours

Les captures d'écran des échanges privés publiées par Zilis confirment que la relation du couple s'est refroidie de manière inattendue :

  • « Je t'aime aussi » : Quelques jours seulement avant la rupture, Musk avait envoyé des SMS sincères à sa compagne pour lui déclarer son amour ;

  • Dîner à la Maison-Blanche : Dans les échanges, le milliardaire regrettait vivement de ne pas avoir invité Zilis au dîner officiel organisé à la Maison-Blanche, la résidence du président américain ;

  • Un lien soudainement rompu : Peu de temps après, le milliardaire a pris la décision unilatérale de rompre tout contact.

Musk garde le silence et se désabonne sur le réseau

Elon Musk n'a pour l'instant fait aucun commentaire officiel sur cette séparation. Cependant, les internautes ont remarqué que le milliardaire a officiellement cessé de suivre Shivon Zilis sur son réseau social.

La fin rapide et mystérieuse de la relation entre Musk et Zilis, considérés comme l'un des couples les plus puissants du monde de la haute technologie, est devenue le drame personnel le plus discuté dans les médias mondiaux et dans les cercles de la Silicon Valley.

Elon MuskShivon ZilisNeuralinkSilicon ValleyÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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