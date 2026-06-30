Elon Musk explique pourquoi Neuralink est crucial pour la symbiose entre l'humain et l'AI

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Elon Musk explique pourquoi Neuralink est crucial pour la symbiose entre l'humain et l'AI

Le milliardaire Elon Musk vise, via sa startup Neuralink, à augmenter radicalement la vitesse de communication entre le cerveau humain et l'ordinateur. Selon lui, l'échange d'informations actuel entre l'humanité et l'AI est trop lent, ce qui pourrait limiter les capacités cognitives humaines à l'avenir. La technologie Neuralink sert précisément à éliminer cet obstacle. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Musk souligne que l'humain possède une vitesse très élevée pour recevoir des informations (via les données visuelles), mais que la transmission des données — par exemple, via la parole ou la saisie de texte — est extrêmement lente. Selon Ixbt.com, l'entrepreneur insiste sur la nécessité de lier directement l'interface cerveau-ordinateur pour corriger ce déséquilibre. Cela permettrait à l'humain de transmettre ses pensées aux appareils numériques en quelques secondes.

Vitesse d'échange d'informations et projet Grok

Elon Musk a déclaré avoir nettement ressenti la lenteur de la communication entre l'homme et la machine lors de son travail sur des projets d'AI comme Grok. Selon lui, Neuralink augmentera considérablement les capacités cognitives effectives de l'humain. Cela aiderait à former une symbiose organique, c'est-à-dire une collaboration mutuellement bénéfique, entre le cerveau humain et l'AI.

Actuellement, la bande passante du signal de sortie (output) humain est plusieurs fois inférieure à celle du signal d'entrée (input) visuel. Les puces Neuralink lisent les signaux cérébraux et les convertissent en commandes compréhensibles pour les appareils externes, tels que les smartphones ou les ordinateurs. Cette technologie ouvre des portes non seulement pour les personnes en bonne santé, mais aussi pour les personnes paralysées.

Plans futurs et communication interhumaine

L'équipe de Neuralink s'est fixé des objectifs ambitieux. Elon Musk a précédemment annoncé que grâce à cette technologie, il prévoyait non seulement de contrôler des ordinateurs, mais aussi de mettre en place un système d'échange de pensées entre humains d'ici 2026. Cela représenterait un tout nouveau niveau de communication.

Le développement de cette technologie devrait réduire les risques futurs pour l'humanité et aider l'humain à maintenir sa supériorité face à la concurrence de l'AI. Selon Musk, la symbiose entre l'humain et l'AI est la seule voie garantissant les résultats les plus positifs pour la civilisation humaine.

Neuralink continue actuellement les essais cliniques de ses puces. Si le projet réussit, il provoquera sans aucun doute une révolution non seulement dans le monde technologique, mais aussi dans la médecine et les méthodes de communication quotidiennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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