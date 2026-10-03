Elon Musk s'est séparé de la mère de ses 4 enfants

·5·Monde
Elon Musk s'est séparé de la mère de ses 4 enfants

Des informations circulent selon lesquelles le milliardaire américain Elon Musk a mis fin à sa relation avec Shivon Zilis, l'une des dirigeantes de Neuralink et mère de ses enfants.

Zilis a annoncé la nouvelle sur son compte X. Elle a exprimé sa gratitude pour leurs enfants et a déclaré espérer rester de bons amis avec Musk et continuer à élever leurs enfants ensemble.

Shivon Zilis a également écrit que cette décision a été difficile pour elle. Elle a souhaité à Musk beaucoup de bonheur pour l'avenir.

Fait intéressant, selon Zilis, une communication chaleureuse a perduré entre eux peu avant la rupture. Elle a même partagé ses derniers échanges avec Musk.

Elon Musk s'est séparé de la mère de ses 4 enfants

Dans ces messages, Musk disait à Zilis qu'il l'aimait et regrettait de ne pas l'avoir invitée à un dîner à la Maison Blanche. Cependant, quelques jours plus tard, le couple a mis fin à sa relation.

Musk n'a pas encore fait de commentaire officiel à ce sujet. Parallèlement, il est rapporté que l'entrepreneur a cessé de suivre Zilis sur le réseau X.

Selon les informations, la vie privée d'Elon Musk est sous les projecteurs depuis de nombreuses années. Il a des enfants issus de son premier mariage avec Justine Wilson. Plus tard, il s'est marié deux fois avec l'actrice Talulah Riley.

Musk a également eu une relation avec la chanteuse canadienne Grimes, avec qui il a trois enfants. De sa relation avec Shivon Zilis, plusieurs enfants sont nés.

Ainsi, ce nouveau changement dans la vie privée de Musk a de nouveau attiré l'attention du public.

Elon MuskShivon ZilisNeuralinkPeopleÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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