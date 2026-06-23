Révolution des neurotechnologies : les implants cérébraux passent du laboratoire à la pratique

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Révolution des neurotechnologies : les implants cérébraux passent du laboratoire à la pratique

Les technologies d'interface cerveau-ordinateur (BCI), qui assurent une communication directe entre le cerveau humain et l'ordinateur, ont franchi une étape de développement majeure au cours des deux dernières années. Selon l'analyse des essais cliniques et des applications médicales, le nombre de personnes ayant des électrodes implantées dans le cerveau a plus que doublé, atteignant près de 150 personnes. Ces chiffres indiquent que la technologie passe des expériences de laboratoire fermées à la pratique médicale réelle. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ces systèmes lisent l'activité électrique du cerveau et la convertissent en commandes compréhensibles pour les appareils numériques ou en parole synthétique. L'un des exemples les plus frappants de cette technologie est le cas d'un patient nommé Casey Harrell. Souffrant de sclérose latérale amyotrophique (ALS), cette personne a pu, grâce à un implant développé par des scientifiques de l'Université de Californie, retrouver la capacité de « parler » et d'utiliser des services numériques malgré sa paralysie.

Restauration de la parole et communication numérique

Le mécanisme de fonctionnement des systèmes BCI implique un processus complexe. Des électrodes implantées dans le cortex cérébral enregistrent les signaux générés lorsque l'humain tente de parler. Ensuite, des algorithmes spéciaux décomposent ces données en phonèmes — les unités sonores de base de la parole — et synthétisent la voix à l'aide d'une voix artificielle. Dans le cas de Casey Harrell, le système a même permis de s'exprimer avec sa propre voix clonée en utilisant des enregistrements vocaux antérieurs à sa maladie.

Aujourd'hui, non seulement les États-Unis, mais aussi la Chine aspirent au leadership dans ce domaine. Selon iXBT.com, des entreprises telles que Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience et la société chinoise Neuracle étendent leurs essais cliniques. En Chine, les premières autorisations officielles pour l'utilisation de tels systèmes à des fins médicales ont même commencé à être délivrées. Cela signifie qu'une course neurotechnologique mondiale a commencé.

Les technologies BCI sont divisées en plusieurs types selon leur degré d'invasivité :

  • Systèmes entièrement implantables (les électrodes sont placées directement dans le cerveau) ;
  • Solutions peu invasives (installées à la surface du cortex cérébral) ;
  • Capteurs externes (lisent les signaux à travers le crâne).
Bien qu'une pénétration plus profonde dans le cerveau augmente la précision du signal, ce processus comporte des risques médicaux élevés. Néanmoins, pour les patients ayant perdu leur capacité de communication en raison d'une lésion de la moelle épinière ou de maladies neurodégénératives, cette technologie reste le seul moyen d'améliorer radicalement leur qualité de vie.

Problèmes futurs et perspectives

Avec le développement de la technologie, de nouvelles fonctions sont ajoutées aux systèmes, notamment des modes de confidentialité et des filtres de parole. Par exemple, les algorithmes modernes disposent de mécanismes protégeant le patient contre l'émission de mots offensants accidentels ou de sons inutiles. C'est un exemple parfait de l'harmonie entre l'AI et la neurobiologie.

Cependant, de nombreux problèmes attendent encore des solutions dans ce domaine. Des questions restent ouvertes sur la fiabilité à long terme des implants et sur la raison pour laquelle les appareils cessent de fonctionner chez certains patients avec le temps. Malgré cela, les technologies BCI sortent de la phase expérimentale pour ouvrir une nouvelle ère à l'intersection de la médecine et des systèmes informatiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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