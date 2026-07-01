Pas révolutionnaire pour l'implantation cérébrale de Neuralink : une chirurgie plus sûre

La société Neuralink, fondée par Elon Musk, a annoncé avoir franchi une étape technologique majeure dans le processus d'installation de ses puces cérébrales. Les spécialistes de l'entreprise ont testé avec succès une méthode d'insertion d'électrodes sans couper la dure-mère du cerveau (sans durotomie). Cette innovation devrait porter la sécurité et l'efficacité du domaine des neurotechnologies à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Dans le cadre d'essais cliniques menés le mois dernier, les chirurgiens de Neuralink ont pour la première fois dirigé les fils d'électrodes directement à travers le cortex cérébral. Auparavant, les interventions nécessitaient l'incision de la dure-mère, la couche protectrice du cerveau, à l'aide d'un scalpel. La suppression de ce processus réduit non seulement le temps d'opération, mais diminue également considérablement le risque d'infection.

La protection cérébrale reste intacte

Les ingénieurs de Neuralink soulignent que la dure-mère agit comme une sorte d'« armure ». Il s'agit d'une membrane très résistante qui protège les tissus cérébraux des influences externes. Grâce à la nouvelle méthode, l'intégrité de cette couche protectrice est préservée, ce qui accélère le processus de récupération du patient après l'opération.

Selon ixbt.com, cette technologie ouvre la voie à la popularisation et à l'application à grande échelle du projet Neuralink. L'élimination de la durotomie permet de standardiser davantage l'intervention chirurgicale et de la rendre reproductible. Cela pourrait être un facteur clé pour l'implantation de ces puces chez des milliers, voire des millions de personnes nécessiteuses à l'avenir.

Intégration de l'humain et de l'AI

Selon Elon Musk, Neuralink est nécessaire non seulement à des fins médicales, mais aussi pour accroître le potentiel intellectuel de l'humanité. Il souligne que la vitesse de transmission des données humaines (via la parole ou la saisie de texte) est bien inférieure à la vitesse de réception des informations visuelles. Les puces cérébrales servent à élargir ce « canal de communication ».

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan. Bien que de telles opérations ne soient pas encore pratiquées dans le pays, la croissance neurotechnologique mondiale pourrait offrir à l'avenir de nouvelles méthodes de traitement pour les patients locaux souffrant de paralysie ou de maladies neurologiques.

Neuralink continue actuellement ses recherches pour perfectionner ses appareils et assurer une meilleure harmonie avec le cerveau humain. La nouvelle méthode chirurgicale constitue l'une des étapes les plus importantes pour transformer cette technologie complexe en une procédure médicale simple.