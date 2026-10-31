Mask présente un appareil permettant aux aveugles de voir

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Mask présente un appareil permettant aux aveugles de voir

La société Neuralink, fondée par Elon Musk, a développé l'appareil Blindsight, conçu pour aider les personnes ayant perdu la vue ou nées aveugles. Selon Musk, l'appareil est techniquement prêt et nécessite désormais l'autorisation des autorités compétentes pour être testé sur l'homme. Il l'a annoncé le 30 octobre sur sa page X.

Blindsight est conçu pour transmettre les images capturées par une caméra spéciale directement au cortex visuel, la partie du cerveau responsable de la vision. Ce faisant, l'appareil contourne les yeux endommagés et les nerfs optiques pour envoyer des informations visuelles au cerveau.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à cet appareil le statut de « Breakthrough Device » en septembre 2024. Ce statut permet d'accélérer le processus d'examen et d'approbation de la technologie, mais ne signifie pas que sa sécurité et son efficacité ont été confirmées.

Pour l'instant, l'appareil n'a pas été testé sur des humains. Neuralink a déclaré avoir mené des expériences sur des animaux, précisant notamment que, mi-2025, l'un des singes vivait avec l'implant depuis trois ans.

Musk a également mentionné la technologie Telepathy de l'entreprise. Elle permet aux personnes paralysées de contrôler un ordinateur via des signaux cérébraux. À l'avenir, il est prévu de transmettre les signaux cérébraux aux membres pour aider les patients ayant perdu leur mobilité.

NeuralinkElon MuskBlindsightFDATechnologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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