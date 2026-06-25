Elon Musk : Neuralink permettra l'échange direct de pensées entre humains d'ici 2026

La société Neuralink, fondée par Elon Musk, s'apprête à présenter l'une des technologies les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité : l'échange direct d'informations via des implants cérébraux. Selon la dernière déclaration de Musk, d'ici 2026, les humains pourraient être capables de communiquer uniquement par la pensée, sans avoir recours à la parole, au texte ou aux gestes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Cette technologie repose sur le principe d'une interface « cerveau-ordinateur », qui vise à convertir les signaux de l'esprit humain en données numériques pour les transmettre au cerveau d'une autre personne. Yun-Ta Tsai, ingénieur en AI chez Tesla, qualifie ce processus de nouvelle étape évolutive de la communication. Selon lui, l'échange d'informations actuel entre humains est très inefficace en raison des barrières linguistiques et de la lenteur de transmission.

L'avenir de la télépathie et de la communication numérique

Les experts expliquent que dans la communication traditionnelle, une personne doit convertir sa pensée en mots (codage), et l'interlocuteur doit l'entendre et la traiter (décodage). Ce processus demande beaucoup de temps et d'énergie. La solution proposée par Neuralink contourne ces étapes en permettant l'échange de pensées directement dans l'« espace latent ». C'est, en pratique, une version réelle de la télépathie vue dans les films de science-fiction.

Selon les données, Neuralink a déjà déposé l'année dernière des demandes d'enregistrement pour les marques « Telepathy » et « Telekinesis » pour ses implants cérébraux. Bien que ces appareils soient actuellement destinés principalement à aider les personnes paralysées à contrôler des ordinateurs et des smartphones par la force de la pensée, leur fonctionnalité devrait s'étendre à l'avenir.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan. Alors que le domaine des neurotechnologies et de l'AI est encore en développement dans notre pays, de tels changements à l'échelle mondiale pourraient transformer radicalement les formats de l'éducation, de la médecine et des services numériques. Cette technologie jouera un rôle incomparable, notamment dans l'intégration sociale des personnes handicapées.

Cependant, de telles technologies soulèvent non seulement des questions techniques, mais aussi de graves problèmes éthiques et de sécurité. L'inviolabilité des pensées humaines, la protection des données personnelles et le risque d'interférence externe dans le cerveau font actuellement l'objet de débats intenses entre scientifiques et juristes. Malgré cela, Elon Musk a désigné 2026 comme le début d'une nouvelle ère pour l'humanité.