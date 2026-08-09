1200 canards deviennent les « employés écologiques » d’un vignoble (vidéo)

Dans un domaine viticole d’Afrique, 1 200 canards « vont travailler » chaque jour dans les vignes. Ce ne sont pas de simples oiseaux, mais des auxiliaires naturels qui aident le domaine à lutter contre les nuisibles.

Les propriétaires du domaine ont choisi une méthode écologique contre les insectes afin de réduire l’utilisation de pesticides chimiques. Les canards mangent les insectes nuisibles et autres petits ravageurs présents dans les vignes, contribuant ainsi à protéger les plantes.

De plus, les déjections naturelles des canards nourrissent le sol et contribuent à améliorer sa fertilité. Ainsi, le besoin de produits chimiques pour entretenir le vignoble diminue.

Fait intéressant, chaque matin et chaque après-midi, les canards se promènent dans les vignes et commencent leur nouvelle « journée de travail ».