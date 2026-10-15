Des scientifiques britanniques ont identifié une nouvelle espèce de crocodile ayant vécu il y a 170 millions d'années

Des scientifiques britanniques ont identifié une nouvelle espèce de crocodile ayant vécu sur Terre il y a 170 millions d'années. Ses dents étaient si fines qu'elles ressemblaient à des cure-dents. Pour cette raison, il se nourrissait principalement de petits poissons et d'autres petits animaux aquatiques. C'est ce qu'a rapporté The Independent.

La nouvelle espèce a été nommée Ctenosuchus tenuidens. La découverte au Royaume-Unia été réalisée par des chercheurs de l'Université de Portsmouth et de l'Université Hassan II du Maroc.

Les restes fossilisés de l'ancien reptile ont été trouvés dans les montagnes de l'Atlas, dans le sud-est du Maroc actuel. Les scientifiques ont étudié les dents au microscope et ont identifié des crêtes spéciales étroitement espacées. Cette structure montre que le mode d'alimentation de l'animal était unique.

Selon les chercheursil se nourrissait de petits poissons, de crustacés et d'autres organismes aquatiques. La structure de sa mâchoire et de ses dents ressemblait également à celle de certains ptérosaures ayant vécu au Jurassique. Ces animaux pourraient s'être nourris en filtrant de petits organismes dans l'eau.

L'étude montre que différents groupes d'animaux préhistoriques se sont adaptés à des méthodes d'alimentation similaires indépendamment les uns des autres. Cette découverte aide également à comprendre que les parents des anciens crocodiles vivaient dans des environnements plus variés et avaient des régimes alimentaires plus diversifiés qu'on ne le pensait auparavant.