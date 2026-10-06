Au Ghana, les défunts sont enterrés dans des cercueils en forme de poissons, d'avions et même de fruits

Chez le peuple Ga, dans le sud du Ghana, il existe une tradition consistant à enterrer les défunts dans des cercueils aux formes inhabituelles. Appelées « cercueils fantastiques », ces pièces sont fabriquées en forme de poissons, d'avions, de voitures, de fruits, de bateaux et bien d'autres formes.

La forme du cercueil reflète généralement la profession, le mode de vie, les centres d'intérêt ou les rêves non réalisés du défunt. Par exemple, un cercueil en forme de poisson ou de bateau peut être fabriqué pour un pêcheur, un produit agricole pour un agriculteur, ou un avion pour quelqu'un qui a toujours rêvé de voler.

Ces cercueils sont appelés « abebuu adekai » en langue Ga, ce qui signifie « boîtes à proverbes ». Ils ne sont pas seulement des objets funéraires, mais sont considérés comme des œuvres d'art symbolisant la vie et la personnalité du défunt.

La forme moderne de cette tradition s'est développée dans les années 1950 à Teshie, près d'Accra, au Ghana. Son origine est liée à l'artisan local Seth Kane Kwei. Plus tard, ces cercueils insolites se sont largement répandus parmi le peuple Ga et ont acquis une renommée internationale.