Un garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêche

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Un garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêche

En Pennsylvanie, aux États-Unis, Seamus, 8 ans, pêchait avec son père lorsqu’il a vécu une expérience inattendue et inhabituelle. Il espérait attraper un achigan comme d’habitude, mais un piranha à ventre rouge aux dents acérées a mordu à l’hameçon.

Le père du garçon, Michael Coffey, a raconté l’histoire sur Facebook : « Je ne serai désormais plus surpris par ce que Seamus peut attraper. Aujourd’hui, il a pêché un piranha à ventre rouge de 2 livres dans le lac de Ridley Park ! »

Alors qu’ils pêchaient tranquillement dans le comté de Delaware, Seamus a senti qu’un poisson avait mordu à l’hameçon. Michael a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un achigan ordinaire et lui a conseillé de le ramener lentement pour éviter qu’il ne s’échappe.

Cependant, lorsque Seamus a sorti le poisson de l’eau, son père a été stupéfait. Au début, Michael a pensé qu’il pouvait s’agir d’un gros crapet arlequin ou d’une espèce similaire.

« Je pensais que c’était un crapet arlequin, puis je me suis demandé : “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” », a-t-il déclaré à la chaîne 6ABC.

Seamus a alors immédiatement reconnu le poisson.

« Un piranha ! », a-t-il dit.

Les vidéos éducatives sur la nature et la pêche que le garçon regarde sur Internet l’ont aidé à identifier rapidement ce poisson inhabituel. Selon Michael, Seamus regarde régulièrement des vidéos consacrées aux poissons de différentes régions du monde.

La Commission de la pêche et des bateaux de Pennsylvanie a également confirmé que le poisson capturé était bien un piranha. Les piranhas vivent principalement dans les eaux d’Amérique du Sud.

Selon les experts, même si la présence d’un tel poisson exotique dans un lac local semble étrange, des cas similaires ont déjà été signalés dans cet État.

Mike Parker, directeur des communications de la Commission de la pêche et des bateaux de Pennsylvanie, explique que des signalements de créatures inhabituelles apparaissant dans les eaux locales sont reçus chaque été. Ils concernent notamment des alligators, des caïmans, des serpents exotiques, des reptiles et diverses espèces de poissons.

Parker précise que, même si la détention d’animaux exotiques chez soi est autorisée dans l’État, il est illégal de les relâcher dans des plans d’eau accessibles au public.

Selon l’expert, ce piranha a probablement été élevé par quelqu’un comme animal de compagnie, puis relâché dans le lac pour s’en débarrasser.

D’autres causes de l’introduction d’animaux exotiques dans l’écosystème local sont également évoquées : une fuite accidentelle lors du commerce de produits de la mer vivants ou le relâchement d’animaux dans la nature pendant certaines cérémonies culturelles.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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