Une tortue à deux têtes de 5,2 grammes est née aux États-Unis

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Une tortue à deux têtes de 5,2 grammes est née aux États-Unis

Une petite tortue à deux têtes est née dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. La découverte de cette créature inhabituelle a attiré l'attention des experts.

Pesant seulement 5,2 grammes, cette tortue rare a été trouvée dans une réserve naturelle de Wellfleet. Elle a ensuite été confiée aux spécialistes du Cape Wildlife Center, situé à Barnstable.

Après avoir accueilli cette petite pensionnaire inhabituelle, le personnel du centre a commencé à surveiller attentivement son état. Plus tard, les experts ont partagé les premières images de la tortue rare sur les réseaux sociaux.

« Nos vétérinaires surveillent de près la petite tortue pour mieux comprendre comment ses deux têtes et son corps fonctionnent », ont déclaré les représentants du centre.

Les experts soulignent que ce phénomène inhabituel n'est pas totalement nouveau pour eux. Au cours des cinq dernières années, ils n'ont rencontré des cas similaires de tortues à deux têtes qu'à deux reprises.

Le personnel du centre a noté que, malgré leur apparence inhabituelle, ces cas permettent d'apprendre des informations importantes sur les animaux.

« Bien que nous ayons déjà rencontré cette anomalie inhabituelle auparavant, chaque cas nous permet d'en apprendre davantage sur l'anatomie et la physiologie de ces animaux fascinants », ont souligné les membres du centre.

Actuellement, les experts surveillent régulièrement l'état de la tortue à deux têtes. L'équipe suit avec une attention particulière son appétit, son taux de croissance et son comportement.

« Notre équipe surveille actuellement de près l'appétit, la croissance et le comportement de ce petit animal », ont ajouté les représentants du centre.

L'un des aspects les plus intéressants pour les experts est d'observer comment les deux têtes et le corps unique de la tortue fonctionnent en harmonie. Ce processus pourrait aider à mieux comprendre les caractéristiques anatomiques et physiologiques de la créature.

Tortue à deux têtesCape Wildlife CenterWellfleetMassachusettsÉtats-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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