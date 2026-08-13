Un requin mangeur d’hommes apparaît soudainement au large du Massachusetts

Au large de Cape Cod, dans l’État américain du Massachusetts, des pêcheurs ont rencontré un « invité » inattendu. Lors d’une sortie de pêche sportive, les frères Nate et Nelson Ruett ont capturé un jeune requin-tigre.

Fin juillet, les frères ont attrapé depuis le rivage un requin d’environ 1,5 mètre. Ils cherchaient depuis plusieurs heures des requins bruns, beaucoup plus fréquents. Mais en voyant les rayures horizontales sur le corps du requin sorti de l’eau, Nate a immédiatement compris qu’il s’agissait d’un requin-tigre.

« C’est un requin-tigre ! » a annoncé Nate, étonné, à son frère. Il a raconté qu’au début, personne ne l’avait cru. Par la suite, la taille du requin et ses caractéristiques physiques ont confirmé qu’il appartenait bien à cette espèce.

Les requins-tigres se rencontrent généralement davantage dans des eaux méridionales plus chaudes, comme celles de la mer des Caraïbes. Réputés pour leur régime peu sélectif, ils peuvent avaler des poissons, des crustacés et des oiseaux marins, mais aussi toutes sortes d’objets. Des chaussures et d’autres objets artificiels ont même été retrouvés dans l’estomac de certains requins.

Les grands requins-tigres peuvent dépasser 4,5 mètres de long et peser plus de 600 kilogrammes. Ils sont considérés comme l’une des espèces de requins relativement dangereuses pour l’être humain. Malgré cela, les attaques non provoquées restent rares.

Les spécialistes portent une attention particulière à l’apparition de ce jeune requin-tigre dans le Massachusetts. Selon Jon Chisholm, scientifique au New England Aquarium de Boston, des individus de cette espèce sont observés de plus en plus souvent dans les eaux septentrionales ces dernières années.

Les scientifiques associent ce phénomène au réchauffement des océans. La hausse de la température de l’eau pourrait rendre les côtes de la Nouvelle-Angleterre plus accueillantes qu’auparavant pour les requins-tigres.

Les spécialistes étudient même la possibilité que cette région devienne à l’avenir une véritable « nurserie » naturelle pour les jeunes requins-tigres. Si tel est le cas, il pourrait s’agir de l’un des changements majeurs de l’écosystème marin.