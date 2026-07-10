Un chauffeur ouzbek accusé d'un accident mortel aux États-Unis

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Un chauffeur ouzbek accusé d'un accident mortel aux États-Unis

Aux États-Unis, Behzod Asrarov, un Ouzbek de 42 ans, est devenu le protagoniste d'une affaire pénale après un accident de la route mortel. Le gardien de but de 21 ans de l'équipe de football de l'Université du Massachusetts a perdu la vie dans la collision.

Selon les informations, le camion conduit par Asrarov est entré en collision avec la voiture de l'athlète. Par la suite, le poids lourd s'est déporté sur la voie opposée, provoquant plusieurs autres collisions.

L'enquête indique que le conducteur est arrivé aux États-Unis en 2024 via une carte verte. Ne maîtrisant pas l'anglais, les policiers ont dû communiquer avec lui via un traducteur en ligne.

Asrarov est également accusé de tentative de dissimulation de preuves. Selon l'enquête, après l'accident, il a retiré la caméra embarquée, endommagé trois téléphones et l'appareil enregistrant le temps de travail, tentant ainsi de cacher des données sur ses déplacements.

Il est actuellement inculpé d'homicide involontaire et de falsification de preuves.

Cet incident a suscité un débat aux États-Unis. Le ministre des Transports a soulevé la question d'interdire aux chauffeurs routiers ne maîtrisant pas l'anglais d'exercer.

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Nodirbek Razzokov
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