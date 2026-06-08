Le Massachusetts adopte une loi interdisant la vente de données de localisation

Les législateurs du Massachusetts ont approuvé une nouvelle loi sur la confidentialité qui accorde le droit de contrôler et de supprimer les données personnelles collectées par les géants de la technologie. Le document interdit strictement aux entreprises de vendre les données de géolocalisation précises des utilisateurs. Le vote unanime de 146 contre 0 à la Chambre des représentants a démontré l'importance de cette initiative à l'échelle de l'État. Techcrunch.com rapporte .

Le nouveau projet de loi sera maintenant reconcilié au Sénat et devrait être signé par le gouverneur de l'État. Comme les États-Unis n'ont toujours pas de loi fédérale sur la confidentialité, les États comblent cette lacune en mettant en œuvre leurs propres réglementations. Le Massachusetts devient le prochain État à prendre les mesures les plus strictes pour protéger les droits des consommateurs dans ce domaine.

La loi s'applique aux entreprises traitant les données de plus de 100 000 consommateurs, y compris les titans de la Silicon Valley et les startups de taille moyenne. L'échange ou la vente de données biométriques, d'informations sur la santé, de données génétiques, d'empreintes digitales, ainsi que de données relatives aux croyances religieuses et à l'orientation sexuelle est interdit sans le consentement explicite de l'utilisateur.

Les courtiers en données ont longtemps acheté des données de localisation auprès des développeurs d'applications et les ont vendues à des tiers, y compris aux entités gouvernementales et militaires. La nouvelle loi du Massachusetts protège non seulement les résidents de l'État, mais aussi les données de géolocalisation des visiteurs, ayant un impact significatif sur le marché publicitaire dans ce secteur.