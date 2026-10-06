Forte éruption solaire : quel est l'impact de cette activité sur la Terre ?

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Forte éruption solaire : quel est l'impact de cette activité sur la Terre ?

Une nouvelle activité dynamique intense a été observée à la surface du Soleil. Les experts de l'Institut de recherche spatiale (IKI) et du Laboratoire d'astronomie solaire ont officiellement enregistré une puissante éruption sur notre étoile.

Selon les observations astronomiques, l'éruption a eu lieu dans la soirée du 5 octobre, durant les heures nocturnes (heure de Tachkent), et a été classée comme une activité intense de niveau M1.0 . Cet indicateur en fait l'un des événements solaires les plus significatifs du mois dernier.

Que signifie la catégorie M1.0 ?

Les éruptions solaires sont classées en cinq catégories principales selon la puissance du rayonnement X émis : A, B, C, M et X :

  • Échelle de classe M : Les éruptions de classe « M » sont des phénomènes puissants, juste derrière la classe maximale « X », et appartiennent au groupe des « éruptions fortes » ;

  • Impact spatial : De telles éruptions peuvent provoquer des interruptions temporaires des systèmes de radiocommunication à ondes courtes sur Terre et générer de faibles tempêtes de radiations dans les régions polaires ;

  • Situation actuelle : Les scientifiques notent qu'après cette explosion, l'activité à la surface du Soleil s'est légèrement calmée et qu'aucune nouvelle éruption grave n'est observée pour le moment.

Une forte tempête magnétique est-elle attendue sur Terre ?

Lorsqu'une éruption solaire se produit, la principale préoccupation concerne le déplacement des nuages de plasma (masse coronale) vers la Terre et leur impact sur le champ géomagnétique :

  • Conclusion des scientifiques : L'épicentre et la direction de l'explosion, ainsi que leur impact direct sur le champ géomagnétique, seront précisés dans les prochaines heures grâce aux données radar ;

  • Impacts potentiels : Si le flux de plasma frappe le champ magnétique terrestre, des tempêtes magnétiques faibles ou modérées pourraient être observées.

Comment protéger sa santé ? Les recommandations des experts

Les fluctuations géomagnétiques peuvent affecter particulièrement les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, d'une tension artérielle instable ou sensibles aux changements météorologiques :

  • Routine quotidienne : Les experts conseillent de respecter un temps de sommeil suffisant, d'éviter le stress excessif et les efforts physiques intenses durant ces journées ;

  • Hydratation et alimentation : Il est recommandé de boire beaucoup d'eau pure tout au long de la journée et de limiter la consommation d'aliments gras ou épicés, ainsi que de café et de boissons énergisantes ;

  • Médicaments nécessaires : Il est conseillé aux personnes souffrant d'hypertension chronique de prendre leurs médicaments prescrits par le médecin à temps.

Éruption SolaireTempête MagnétiqueInstitut de Recherche SpatialeActivité GéomagnétiqueMétéo Spatiale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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