Une forte tempête géomagnétique est attendue aujourd'hui après 20h00 (vidéo)

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Une forte tempête géomagnétique est attendue aujourd'hui après 20h00 (vidéo)

La Terre fait face à un nouveau test spatial majeur. Selon les modèles synoptiques et les derniers calculs fournis par les experts du Laboratoire d'astronomie solaire de l'Académie des sciences de Russie (XRAS), aujourd'hui, après 20h00, heure de Tachkent, une instabilité géomagnétique significative et des tempêtes magnétiques sont prévues dans la magnétosphère de notre planète.

Selon les scientifiques, à la suite d'éruptions actives à la surface du Soleil, trois grands nuages de plasma se dirigent à grande vitesse directement vers l'orbite terrestre.

Flux de plasma et risques sur les graphiques : que montre la surveillance ?

Les images radar reflétant le modèle de propagation du vent solaire (SWPC Enlil WSA) montrent clairement l'ampleur de l'impact sur la magnétosphère de notre planète :

  • Trois vagues successives : Les flux de plasma émis par le Soleil se propagent en spirale à travers l'espace, et leur partie la plus dense est sur le point d'entrer en collision avec le bouclier magnétique terrestre ;

  • La vague la plus dangereuse : Selon l'analyse des scientifiques, au moins l'un des trois nuages en approche possède une densité extrêmement élevée, ce qui provoquera de fortes oscillations géomagnétiques (tempête) en atteignant l'atmosphère ;

  • Pic d'activité : Les indicateurs de densité de plasma sur les graphiques montrent un pic entre le 9 et le 11 octobre, avec des fluctuations instables persistantes les jours suivants.

Impact potentiel de la tempête magnétique et recommandations

Ces phénomènes spatiaux peuvent affecter à la fois les infrastructures techniques et l'organisme humain :

  • Communications et navigation : Pendant les fortes tempêtes géomagnétiques, des interruptions des communications radio à ondes courtes, ainsi que des erreurs dans les systèmes satellitaires et de navigation GPS sont possibles ;

  • Santé des personnes météosensibles : Les personnes souffrant de tension artérielle instable, de maladies cardiovasculaires, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques peuvent ressentir des maux de tête, de la fatigue, une faiblesse et des variations de tension artérielle ;

  • Conseils d'experts : Il est recommandé de réduire les efforts physiques, de boire beaucoup de liquides (eau pure), d'éviter les aliments gras et lourds, et de respecter strictement le cycle de sommeil.

L'environnement radiatif et le niveau de tension géomagnétique près de notre planète sont surveillés en permanence par des observatoires internationaux.

Laboratoire d'astronomie solaire (XRAS)Instabilité géomagnétiqueTempête magnétiqueSWPC Enlil WSAEspace
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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