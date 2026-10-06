La deuxième tempête magnétique sur Terre est terminée

La deuxième tempête géomagnétique de la saison d'automne sur la planète Terre est terminée. Les experts ont noté que ce phénomène naturel, qui a commencé avec un jour de retard par rapport aux prévisions initiales, a atteint un niveau moyen G2. Actuellement, l'activité solaire est revenue à ses valeurs normales et la probabilité de nouvelles tensions intenses dans un avenir proche est jugée faible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, la cause principale des ondes géomagnétiques est un flux de vent solaire rapide associé à un trou coronal de taille moyenne. Malgré le fait que l'impact de ce facteur spatial sur l'environnement terrestre persiste partiellement, la phase la plus forte et la plus active du phénomène est déjà passée.

Échelle des oscillations géomagnétiques

Pendant la période d'observation, l'activité géophysique a varié entre les niveaux G1 et G2 sur l'échelle de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Rappelons que dans ce système à cinq niveaux, G5 représente le niveau de tempête le plus extrême et le plus puissant. Les experts notent que la dernière éruption significative a été observée vers 08h00, heure de Moscou, après quoi tous les indicateurs se sont stabilisés.

Ce phénomène géomagnétique est le deuxième du genre cette saison d'automne. À titre de comparaison, la première tempête magnétique de l'automne a été enregistrée plus tôt, le 8 septembre, et était légèrement plus faible, atteignant le niveau G1. Cette séquence montre clairement la dynamique actuelle des processus sur le Soleil.

Les experts soulignent que la météo spatiale est actuellement stable et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour la population de la planète. Néanmoins, les scientifiques continuent de surveiller en permanence les changements à la surface du Soleil, car de tels processus peuvent affecter les technologies et les systèmes de communication.