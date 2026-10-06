Un adolescent de 16 ans vit dans un étang depuis cinq ans

Iqbal Shaikh, un adolescent de 16 ans vivant dans l'État du Bengale-Occidental en Inde, a déclaré qu'il passait la majeure partie de son temps dans l'eau depuis cinq ans. L'adolescent affirme que cela est dû à une maladie de peau inconnue qui le tourmente, l'eau soulageant quelque peu la douleur et les brûlures.

Iqbal Shaikh, originaire de la région de Murshidabad au Bengale-Occidental, aurait passé la majeure partie de la dernière demi-décennie dans un petit étang. Selon lui, l'eau aide à refroidir sa « peau en feu » et à apaiser la douleur.

L'adolescent et sa famille ont consulté divers hôpitaux à plusieurs reprises. Ils ont également sollicité des guérisseurs se présentant comme tels. Cependant, jusqu'à présent, les spécialistes n'ont pas pu poser de diagnostic précis sur l'état d'Iqbal et aucun traitement efficace n'a été trouvé.

Rester jour et nuit dans un étang pendant cinq ans est une situation difficile à imaginer pour une personne ordinaire. Mais selon Iqbal et ses proches, l'adolescent ressent une douleur intense et insupportable s'il reste hors de l'eau trop longtemps. C'est pourquoi il se voit contraint de passer la majeure partie de son temps dans l'eau.

Iqbal attribue également la cause de cette situation malheureuse à des forces surnaturelles. Il croit que cela pourrait être l'influence de « djinns, de fées ou d'autres créatures surnaturelles ».

Récemment, des vidéos de l'adolescent de 16 ans, immergé jusqu'au cou dans l'eau, sont devenues virales sur Internet. Ces images ont suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, les utilisateurs exprimant diverses opinions sur l'état d'Iqbal.

Notamment, plusieurs utilisateurs de la plateforme Reddit ont émis l'hypothèse que les symptômes de l'adolescent ressemblent à une maladie rare appelée érythromélalgie.

L'érythromélalgie affecte principalement les pieds, mais peut également être observée sur d'autres parties du corps. Les symptômes les plus courants de cette affection incluent une sensation intense de brûlure ou de chaleur cutanée ainsi que des rougeurs.

À l'heure actuelle, la cause exacte de l'érythromélalgie n'est pas entièrement connue. Certains experts estiment que son origine pourrait être liée à des facteurs génétiques. Cependant, il n'a pas encore été confirmé qu'Iqbal souffre précisément de cette maladie.

Le destin extraordinaire d'un adolescent En Inde, il est rapporté que l'héritier du grand empire commercial Ambani, Anant Ambani, a également attiré son attention.

Selon les informations, Anant Ambani a organisé le transfert d'Iqbal, âgé de 16 ans, à Mumbai pour le faire soigner et déterminer son état. L'adolescent a été transporté sur plus de 2 000 kilomètres, du Bengale-Occidental à Mumbai.

Désormais, Iqbal devrait être examiné par une équipe de médecins à Mumbai. Les spécialistes tenteront de poser un diagnostic précis sur son état inconnu et, si possible, de trouver une méthode de traitement efficace.