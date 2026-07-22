Un simple saut sur un trampoline provoque un AVC chez un adolescent de 13 ans

Au Royaume-Uni, un incident inhabituel a alerté de nombreux parents. Un adolescent de 13 ans a subi un AVC et 19 micro-AVC après une chute sur un trampoline.Les médecins ont indiqué que cet état grave a été causé par une lésion de l'artère carotide au niveau du cou.

Il est rapporté que l'adolescent se sentait bien juste après sa chute. Cependant, une semaine plus tard, ses parents, Andy et Chantal Shirz, ont trouvé leur fils inconscient dans la salle de bain. Le côté gauche de son visage était affaissé, le côté gauche de son corps était paralysé et son élocution était altérée.

Les parents ont immédiatement appelé les secours. Sur la base des résultats du scanner, les médecins ont diagnostiqué un AVC. Les examens ont révélé que lors de la chute sur le trampoline, l'artère carotide du cou s'était déchirée, provoquant la formation d'un caillot.

Pendant son traitement à l'hôpital, l'adolescent a subi 19 micro-AVCsupplémentaires. Cela a été causé par des fragments de caillot se déplaçant vers les vaisseaux cérébraux.

Pour sauver la vie de l'enfant, les médecins ont réalisé une opération complexe de quatre heures. Au cours de l'intervention, deux caillots ont été retirés, dont l'un mesurait 2,5 centimètres. {{TEXT_13}}

Après cinq semaines de traitement, l'adolescent a pu rentrer chez lui. Grâce aux médecins, il a presque entièrement retrouvé sa mobilité. Cependant, des séquelles telles qu'une fatigue rapide et un ralentissement de l'élocution persistent.

Le père de l'enfant a qualifié cette situation de véritable miracle. Selon lui, les médecins ont expliqué que la vie de l'adolescent a été sauvée car la circulation cérébrale a été compensée par d'autres vaisseaux sanguins.

Les experts rappellent que, bien que sauter sur un trampoline semble sûr, une mauvaise réception ou un choc violent au cou peut entraîner des conséquences graves. C'est pourquoi la surveillance des adultes et le respect strict des règles de sécurité sont essentiels lors de l'utilisation de ces attractions.