À Shenzhen, centre technologique et économique majeur de Chine, des mesures de sécurité sans précédent ont été mises en œuvre avant une éventuelle rencontre au sommet entre trois grands dirigeants mondiaux : Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping.

Selon des photos et vidéos diffusées dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, le contrôle sur tout objet tranchant, coupant ou arme blanche sur les marchés et points de vente de la ville a atteint un niveau surprenant : les couteaux de boucher, hachoirs et lames sur les étals de viande sont fixés aux planches et tables par des chaînes, des câbles en acier et des cadenas.

Mesures strictes : pourquoi même les couteaux de boucher ont-ils été verrouillés ?

Les images, qui ont suscité des débats animés en ligne, témoignent de l'extrême prudence des services de sécurité chinois :

Couteaux enchaînés : Sur les étals de boucherie, les grands couteaux sont fixés au billot en bois à l'aide de câbles de sécurité robustes et de cadenas, rendant impossible leur retrait ou leur déplacement hors de la zone définie ;

Comptabilité stricte des objets tranchants : Dans les magasins situés autour des zones où se déroulent les événements du sommet, la vente libre de couteaux de cuisine, de ciseaux et d'autres objets tranchants a été restreinte, et les vendeurs sont tenus de respecter des règles strictes ;

Régime renforcé dans toute la ville : Outre le contrôle des armes blanches, les patrouilles de police dans les rues, les postes de contrôle des documents et la sensibilité des caméras de surveillance urbaines ont été portés à leur niveau maximal.

Sommet mondial et standard de sécurité chinois

Cette rencontre attendue à Shenzhen devrait marquer un tournant pour la politique et l'économie mondiales :