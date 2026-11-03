Précautions surprenantes en Chine : pourquoi les outils de boucherie sont-ils verrouillés ?

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Précautions surprenantes en Chine : pourquoi les outils de boucherie sont-ils verrouillés ?

À Shenzhen, centre technologique et économique majeur de Chine, des mesures de sécurité sans précédent ont été mises en œuvre avant une éventuelle rencontre au sommet entre trois grands dirigeants mondiaux : Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping.

Selon des photos et vidéos diffusées dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, le contrôle sur tout objet tranchant, coupant ou arme blanche sur les marchés et points de vente de la ville a atteint un niveau surprenant : les couteaux de boucher, hachoirs et lames sur les étals de viande sont fixés aux planches et tables par des chaînes, des câbles en acier et des cadenas.

Mesures strictes : pourquoi même les couteaux de boucher ont-ils été verrouillés ?

Les images, qui ont suscité des débats animés en ligne, témoignent de l'extrême prudence des services de sécurité chinois :

  • Couteaux enchaînés : Sur les étals de boucherie, les grands couteaux sont fixés au billot en bois à l'aide de câbles de sécurité robustes et de cadenas, rendant impossible leur retrait ou leur déplacement hors de la zone définie ;

  • Comptabilité stricte des objets tranchants : Dans les magasins situés autour des zones où se déroulent les événements du sommet, la vente libre de couteaux de cuisine, de ciseaux et d'autres objets tranchants a été restreinte, et les vendeurs sont tenus de respecter des règles strictes ;

  • Régime renforcé dans toute la ville : Outre le contrôle des armes blanches, les patrouilles de police dans les rues, les postes de contrôle des documents et la sensibilité des caméras de surveillance urbaines ont été portés à leur niveau maximal.

Sommet mondial et standard de sécurité chinois

Cette rencontre attendue à Shenzhen devrait marquer un tournant pour la politique et l'économie mondiales :

  • La présence de trois grands dirigeants au même endroit : Le rassemblement des dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine dans une même ville exige les protocoles de sécurité les plus élevés au monde ;

  • Le principe du « risque zéro » : Le gouvernement chinois applique généralement la norme du « risque zéro » (sécurité absolue) lors d'importants sommets politiques mondiaux afin de prévenir toute menace ou incident potentiel ;

  • Importance des négociations historiques : Pour garantir qu'aucune faille de sécurité ne compromette ces rencontres qui définiront le développement futur des relations internationales, le gouvernement local a pleinement activé tous les mécanismes préventifs.

ShenzhenDonald TrumpVladimir PoutineXi JinpingSécurité
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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